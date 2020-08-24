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İHA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

NAZBOT-1 otobüs terminalini dezenfekte etti

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NAZBOT-1 otobüs terminalini dezenfekte etti
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Nazilli Belediyesi Korona Timi ve Kovid-19 ile mücadele çalışmaları için tasarlanan NAZBOT1, Nazilli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde dezenfeksiyon faaliyetlerine devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Korona Timi ile UVC donanımı, virüs ve bakterileri yok etme özelliği ile kimyasal kullanmadan hızlı zemin dezenfeksiyonu sağlayan NAZBOT-1 Nazilli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde geniş çaplı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan konuyla ilgili şu sözleri kaydetti:

“Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması konusunda titizlikle çalışıyoruz. Bunun yanı sıra sorumluluk sahamızdaki tüm alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Geçtiğimiz 5 aylık süreçte ilçemizin tüm cadde ve sokaklarında bu çalışmaları uyguladık. Bugün ise Nazillimizin en işlek noktalarından biri olan otobüs terminalimizde hem personelimiz hem de yapay zeka robotumuzla dezenfeksiyon çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

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