NASA Ingenuity'nin ertelenen uçuş tarihini açıkladı.

Ingenuity (Maharet) adlı minik helikopter, 18 Şubat'ta Jezero Krateri'ne inen Perseverance adlı uzay aracıyla Mars'a taşınmıştı.

NASA akıbeti merakla beklenen ve daha önce uçuşu ertelenen Ingenuity için beklenen açıklamayı yaptı.

Henüz ilk uçuşunu gerçekleştiremeyen helikopter Ingenuity’nin test uçuş tarihi belirlendi.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, ilk uçuş tarihi 19 Nisan Pazartesi olarak belirlendi.

Ingenuity, Mars'ın ince atmosferinde kalkış yapabilmesi için son derece hafif olacak şekilde tasarlandı.

Helikopterin dört karbon-fiber pervane yaprağı (pal) bulunuyor.

Bunlar dakikada 2.400 devirle aksi yönde dönen birer metre uzunluğundaki iki rotorda yer alıyor.

NASA, bu rotor hızının yolcu helikopterlerindeki hızdan kat kat yüksek olduğunu söylüyor.

İlk uçuş denemesinde helikopterin yerden üç metre yükselmesi ve 30 saniye uçtuktan sonra inmesi planlanıyor.

Daha sonraki denemelerin ise daha karmaşık olması hedefleniyor.