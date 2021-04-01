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Teknoloji
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 01.04.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

NASA açıkladı: Uranüs X-ray ışınları yayıyor

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NASA açıkladı: Uranüs X-ray ışınları yayıyor

NASA, Uranüs ile ilgili yaptığı son araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Bilim insanları gezegenin X-ray ışını yaydığını tespit etti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), oldukça ilginç bir keşifte bulundu

Güneş Sistemi'nde yer alan Uranüs ile ilgili yapılan son araştırmanın bilgilerini paylaşan uzay ajansı gezegenin X-ray ışını yaydığını tespit etti.

NASA açıkladı: Uranüs X-ray ışınları yayıyor

NASA'nın Chandra Laboratuvarında görev yapan bilim insanlarınca yürütülen araştırma kapsamında bu ışınların normalden farklı bir yapıda olduğu da ortaya çıktı.

Söz konusu ışınların tahmin edilenden daha farklı olduğunun altını çizen ekip, bu bulguları da paylaştı.

Gezegenler Güneş'ten gelen X-ray ışınlarını emdiğini belirten ekip Uranüs'te bu durumun tam tersinin yaşandığının altını çizdi.

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