NASA açıkladı: Uranüs X-ray ışınları yayıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), oldukça ilginç bir keşifte bulundu

Güneş Sistemi'nde yer alan Uranüs ile ilgili yapılan son araştırmanın bilgilerini paylaşan uzay ajansı gezegenin X-ray ışını yaydığını tespit etti.

NASA'nın Chandra Laboratuvarında görev yapan bilim insanlarınca yürütülen araştırma kapsamında bu ışınların normalden farklı bir yapıda olduğu da ortaya çıktı.

Söz konusu ışınların tahmin edilenden daha farklı olduğunun altını çizen ekip, bu bulguları da paylaştı.

Gezegenler Güneş'ten gelen X-ray ışınlarını emdiğini belirten ekip Uranüs'te bu durumun tam tersinin yaşandığının altını çizdi.