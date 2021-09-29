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Msvcp120.dll hatası neden olur, nasıl düzelir? Msvcp120.dll nasıl yüklenir?

#Windows#Bilgisayar#Msvcp120.Dll Hatası
Msvcp120.dll hatası neden olur, nasıl düzelir Msvcp120.dll nasıl yüklenir

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte pek çok işlem artık bilgisayar üzerinden gerçekleştirilmeye başlamıştır. bilgisayardan bazı programlar indirilirken ya da indirilen programlar çalıştırılmak istendiğinde bir takım problemler yaşanabilmektedir. Msvcp120.Dll hatası neden olur, nasıl düzelir? Msvcp120.Dll nasıl yüklenir tüm detayları ile derledik.

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Bir takım programlarda msvcp120.dll hatası görülebilmektedir. Bu hataların meydana gelmesinin nedeni .dll dosyalarında bir takım arızaların olmasından kaynaklanmaktadır. Bu tür arızaların nasıl giderileceği ile ilgili insanlar bir takım araştırmalar yapmaktadır.

MSVCP120.DLL HATASI NEDEN OLUR?

Windows işletim sistemi olan bilgisayarlarda bazı oyunlar ya da bir takım programlar nedeni ile .dll dosyalarında sorunlar meydana gelebilmektedir. Bu durumda msvcr120.dll hatası ortaya çıkmaktadır. Genellikle kullanıcılar msvcr120.dll bulunamadı şeklinde bir hata uyarısı almaktadır. Bunun yanında dosyası eksik, bulunamadı gibi uyarılar da olabilmektedir.

DLL dosyasının internetten indirilerek sistem klasörüne eklenmesi bu sorunun ortadan kalkması için yeterli olmamaktadır. Hatta böyle bir durumda problem daha da büyüyebilmektedir. Bu sebeple DLL dosyalarının kesinlikle internet üzerinden farklı kaynaklardan indirilmemesi gerekmektedir.

MSVCP120.DLL HATASI NASIL DÜZELİR?

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Bilgisayarlarda kullanılan çeşitli programlar vardır. Bu programlar beklenmedik bir şekilde kapatıldıkları zaman veya programlar güncelleme yaparken bu işlemin yarıda kalması durumunda .dll dosyasında sorunlar meydana gelebilmektedir.

Bilgisayarlara yeni yüklemeler yapılırken güç kesintisinin olması halinde bilgisayarlar aniden kapanabilir. Bu durumda kişiler msvcp120.dll hatası alabilirler. Böyle bir durumda öncelikle programın tekrar yüklenilmesi gerekmektedir.

MSVCP120.DLL NASIL YÜKLENİR?

Bilgisayar ani bir şekilde kapandıktan sonra msvcp120.dll hatası alınmışsa o zaman öncelikle bilgisayarın kapatılıp yeniden başlatılmasını denemek gerekmektedir. Bu şekilde Windows programındaki güncellemeler kontrol edilebilmektedir. Eğer eksik bir güncelleme bulunuyorsa o zaman güncellemelerin tekrardan yapılması gerekmektedir.

Yapılan işlemlerden sonra hataların hala devam etmesi halinde Microsoft Visual C++ yazılımını indirmek gerekmektedir. Çeşitli güncellemelerin ardından problem de çözülmüş olacaktır.

 

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#Windows#Bilgisayar#Msvcp120.Dll Hatası