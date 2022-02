MSI'ın yeni nesil dizüstü bilgisayarları satışa sunuldu

Haberin Devamı

STEALTH GS66 12UHS-049TR



Gündüz yoğun tempoda çalışan, akşamları da oyunların keyfini çıkarmak isteyen biriyseniz Stealth GS66 bu ihtiyaca yönelik bir ürün. Kömür karası tasarımı ile ofis kullanımı ve toplantılarda fazla dikkat çekmeden kullanabilirsiniz. Sade bir tasarıma sahip olmasına rağmen, üst seviyede oyun deneyimi sunacak özeliklere sahip. Intel‘in 12. Nesil işlemcisi ve Ray Tracing destekleyen NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti ekran kartı ile donatılmış. Oyuncuların olmazsa olmazı, 240 Hz tazeleme oranına sahip 15.6” QHD (2560*1440) çözünürlüklü ekran güçlü donanımıyla tam uyumlu çalışıyor.



Gen4 uyumlu M.2 SSD ile yüksek veri aktarım hızları sunuyor. Resizable Bar ve Dynamic Boost 2.0 özellikleri sayesinde performans çıtasını daha da yükseğe taşımanız mümkün. Bu güçlü bileşenler, 3 fana sahip -önceki nesle oranla %15 daha yüksek hava akışı sunan- gelişmiş bir soğutma sistemi ile soğutuluyor. Steelseries imzalı klavyesi görselliği ve yazılım yetenekleri oyuncuların beğenisini kazanıyor.Thunderbolt 4 desteği sayesinde en geniş bağlantı seçeneklerini hizmetinize sunuyor. Uçaklarda izin verilen maksimum sınır olan 99.9Whr bataryası ile 11 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Görselliğin yanında en üst seviye ses deneyimini bu notebook ile yaşabilirsiniz.Çoklu monitör kullanımını da desktekliyor. Sadece MSI notebooklara özel MSI Center yazılımı ile cihazınızın donanımını en iyi şekilde kontrol edebilirsiniz.• İşlemci: Intel Core i7-12700H (24M Cache, 3.50 GHz, up to 4.70 GHz)• İşletim Sistemi: Windows 11 Home Advanced• Ekran: 15.6" QHD (2560*1440), 240Hz DCI-P3 100% typical• Ekran Kartı: RTX3080TI Max-Q, GDDR6 16GB• Hafıza: DDR V 32GB (16GB*2, 4800MHz)• Hafıza yuvası: 2 Slot• Maksimum Hafıza: Max 64GB• HDD: 2TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD• Depolama Kapasitesi: 2 x M.2 SSD (PCIe Gen4)• Ön Kamera: "IR HD type (30fps@720p)"• Pil: 4cell , Li-Polymer, 99Whr• Güç Adaptörü: 280W adaptör• Boyutlar: 358.3 x 248 x 19.8 mm• Ağırlık: 2.1kg

RAIDER GE76 12UGS-024TRGE76



Raider kusursuz bir oyun deneyiminden daha fazlasını eşsiz bir tasarım anlayışı ile sunuyor. NVIDIA RTX 3070 Ti ekran kartı ile donatılan GE76 Raider, gerçek zamanlı Ray Tracing ve Yapay Zeka destekli DLSS teknolojileri ile günümüzün en sevilen oyunlarını daha önce hiç yaşamadığınız bir görsel zenginlikle deneyimlemenizi sağlıyor. Güçlü ekran kartı ile tam uyumlu çalışan 12.Nesil Intel Core i7-12700H işlemciyle donatılan Raider GE76, Cooler Boost 5 adlı gelişmiş soğutma sistemi ile performansından ödün vermeden çalışıyor. 17.3” ebadında, ince çerçeveli 360hz ekranı sayesinde hiç olmadığı kadar akıcı görüntüler sizi bekliyor. GEN4 SSD ile yüksek veri transferi sağlıyor.



SteelSeries klayvesi, 1080p Webcam’I, 99.9Whr kapasiteli bataryası ve DynAudio imzalı ses sistemi gibi özelliklerle ayrıcalıklı hissedecek, Mystic Light - Panoramik Aurora aydınlatması sayesinde meraklı bakışların ilgi odağı olacaksınız. GE76 Raider, güvenilir ve güçlü bir laptopta olması gereken estetik ve performansı en talepkar beklentileri bile karşılayacak şekilde birleştiriyor.• İşlemci: Intel Core i7-12700H (24M Cache, 3.50 GHz, up to 4.70 GHz)• İşletim Sistemi: Windows 11 Home Advanced• Ekran: 17.3" FHD (1920*1080), 360Hz, close to 100%sRGB• Ekran Kartı: RTX3070TI, GDDR6 8GB• Hafıza: DDR V 32GB (16GB*2, 4800MHz)• Hafıza yuvası: 2 Slot• Maksimum Hafıza: Max 64GB• HDD: 2TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD• Depolama Kapasitesi: 2 x M.2 SSD (PCIe Gen4)• Ön Kamera: FHD type (30fps@1080p)• Klavye: Per-Key RGB Backlight Keyboard• Pil: 4cell , Li-Polymer, 99Whr• Güç Adaptörü: 280W adaptör• Boyutlar: 397 x 284 x 25.9 mm• Ağırlık: 2.9kg

Bu ayrıcalıklı laptoplara 15 Mart 2022 ‘ye kadar sahip olanlar600 TL değerinde steam cüzdan koduna da sahip olacak. Tek yapmanız gereken MSI Üye Merkezinde yeni laptopunuzun kaydını tamamlamak ve satın aldığınız online mağazada laptopunuzla alakalı yorum yazmak. Geriye sadece bu kodla satın alacağınız oyunların keyfini çıkarmak kalıyor.

