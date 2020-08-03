Motorola Moto G9 Plus nasıl olacak? Özellikleri belli oldu

Motorola, yeni akıllı telefonu Motorola Moto G9 Plus için gün sayıyor. Şirket, yeni telefonuyla ilgili henüz herhangi bir paylaşımda bulunmadıysa da şirkete yakın kaynaklar, yeni telefonla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

4700 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alması beklenen telefon, 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bugün için amiral telefonlarda görmeye alışık olduğumuz 30W hızlı şarj ile telefonlar çok hızlı bir şekilde şarj olacak.

WiFi, NFC ve Bluetooth teknolojilerinin son sürümünü kullanması beklenen Motorola Moto G9 Plus, dahili FM Radyo da içerecek.

128 GB dahili hafıza ve 4 GB RAM ile kutusundan çıkacak olan Motorola Moto G9 Plus'ın fiyatı da ortaya çıktı. 277 euroluk bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen telefonun başka bir modelinin olup olmayacağı ise şu aşamada belirsizliğini koruyor.

Lenovo'nun satın aldığı Motorola telefonların ülkemizde doğrudan satışı bulunmuyor.



