Motorola Moto G9 duyuruldu: İşte tüm özellikleri
Teknoloji üreticisi Motorola, yeni akıllı telefonu Motorola Moto G9'u resmen duyurdu. İşte yeni telefonun öne çıkan özellikleri ve fiyatı...
6.5 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan Motorola Moto G9, 1540x720 piksel ekran çözünürlüğü sunuyır. LCD panel kullanan ürünün ekranında damla çentik tasarım kullanılırken, çerçevesiz ekran yapısı da dikkat çekiyor.
Arka yüzünde parmak izi tarayıcısı bulunan telefonda Qualcomm'un Snapdragon 662 işlemcisi yer alıyor. 4 GB RAM ile kutusundan çıkan Moto G9'un 64 GB dahili hafızası bulunuyor.
20W hızlı şarj desteğine sahip olan Moto G9, 5000 mAh kapasiteli bataryaya sahip.
Gelelim cihazın kamera tarafına... 48 MP çözünürlüğünde görüntü alan ana kameraya 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ederken, cihazın ön yüzünde de 8 MP kamera bulunuyor.
Ürünün fiyatı ise 154 dolar.
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