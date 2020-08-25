MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMotorola Moto G9 duyuruldu: İşte tüm özellikleri
GeriTeknoloji Motorola Moto G9 duyuruldu: İşte tüm özellikleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 25.08.2020 - 08:15 | Son Güncelleme:

Motorola Moto G9 duyuruldu: İşte tüm özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Motorola Moto G9 duyuruldu: İşte tüm özellikleri
Abone Olgoogle-news

Teknoloji üreticisi Motorola, yeni akıllı telefonu Motorola Moto G9'u resmen duyurdu. İşte yeni telefonun öne çıkan özellikleri ve fiyatı...

6.5 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan Motorola Moto G9, 1540x720 piksel ekran çözünürlüğü sunuyır. LCD panel kullanan ürünün ekranında damla çentik tasarım kullanılırken, çerçevesiz ekran yapısı da dikkat çekiyor.

Arka yüzünde parmak izi tarayıcısı bulunan telefonda Qualcomm'un Snapdragon 662 işlemcisi yer alıyor. 4 GB RAM ile kutusundan çıkan Moto G9'un 64 GB dahili hafızası bulunuyor.

20W hızlı şarj desteğine sahip olan Moto G9, 5000 mAh kapasiteli bataryaya sahip.
Gelelim cihazın kamera tarafına... 48 MP çözünürlüğünde görüntü alan ana kameraya 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ederken, cihazın ön yüzünde de 8 MP kamera bulunuyor.

Ürünün fiyatı ise 154 dolar.

Visa için fintech’ler nasıl bir öneme sahip? Visa İnovasyon Programı'nı hayata geçiren ve pek çok fintech'e dokunmayı başaran Visa, bu program çerçevesinde pek çok yenilikçi fikri de hayata geçiriyor. Bu kapsamda Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, Hürriyet'e önemli açıklamalar yaptı.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle