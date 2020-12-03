Mortal Kombat 11 incelemesi: Rambo sahalara geri döndü

Dövüş oyunları bildim bileli ilgimi çekmiştir. Atari zamanlarında Street Fighter serisinden gözümü ayırmazdım. Mortal Kombat serisi de oyuncular için yepyeni bir pencere açmış ve farklı dövüş teknikleriyle her karakteri oynamak ayrı bir zevk olmuştu.

Yeni nesil güncellemesi ve bir sürü yeni özelliğin yanı sıra bütün eski içerikleri içerisinde toplayan Mortal Kombat 11 Ultimate sürümü, seride özel bir yere sahip. Yeni bir hikaye sunmayan oyunun aksine Mortal Kombat 11’de 8 saat süren bir hikaye modu bulunuyordu ki, serinin en uzun oyunu olarak da biliniyor. Aftermath de işin içine girdiğinde yalnızca hikaye modunun 15 saati aştığını söyleyebiliriz.



Öncelikle yazının başında bahsettiğim gibi yeni oyunda ilgi çekici öğeler var. Bunlardan biri de ekranlardan tanıdığımız Rambo. Rambo ile oynamak gerçekten de keyifli ve farklı bir deneyim sunuyor. Rambo’nun yanı sıra Spawn, Robocop, Joker ve Terminator gibi konuk karakterlerin de olduğu 34 dövüşçü rakipleri dövmek için için göreve hazırız. Mileena ve Rain’i de unutmayalım.

Rambo’yu bizzat Sylvester Stallone seslendiriyor. Rambo’nun filmlerde yaptığı gibi tuzaklar kurabiliyor, çeşitli silahlar kullanabiliyoruz. En güzeli de Rambo ile Terminatör, Robocop gibi efsanelerle dövüşmek.



Mortal Kombat 11 Ultimate oyununa eklenen yeni bir oyun modu yok. Tower of Time, Krypt ve Klassic Towers gibi oyun modlarıyla zaman geçiriyoruz. Zaten bu modlar bile tek başlarına sizi saatlerce ekran başına ‘hapsedebilir’. Ayrıca bu modları deneyimlerken topladıklarınızda karakterlerinizi özelleştirebilme şansınız da bulunuyor. Yani karakterlerin görünümü için de saatlerce oynayasınız gelebilir.

Mortal Kombat 11 Ultimate, hikaye modu sunmuyor ve 3 yeni karakter getiriyor. Ancak yenilikler bununla sınırlı değil. Eğer PS4 veya Xbox One konsollarından birini kullanıyorsanız yeni karakterlerin yanı sıra cross-play desteğine sahip oluyorsunuz. Seçeneklerden açabileceğiniz cross-play sayesinde PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve Series S konsollarında oynayan oyuncular ile karşılıklı oynama imkanına sahip oluyorsunuz.



PS5 ve Xbox Series X geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. Oyunu bu iki konsoldan biriyle deneyimlediğinizde yükleme ekranının neredeyse hiç görünmediğini söylemeliyiz. PS4’te bu süre ortalama 10 saniyeye kadar çıkıyor. Ancak grafik tarafında yeni konsollara özel kayda değer bir geliştirme yok. Ancak yeni konsollarda bulunan dinamik 4K çözünürlük sayesinde hikaye modundaki ara sahneleri 4K izleme şansınız var.

PS5 ile ilgili bir diğer önemli nokta ise DualSense oyun kolundaki haptic feedback özelliğinin oyuna dahil olması. Bu sayede rakibe hasar verdiğinizde ya da darbe yediğinizde o yönden titreşimi hissediyorsunuz.



SONUÇ

Mortal Kombat 11 Ultime, aslında bir ek paket olarak da görülebilir ve yeni bir oyun olmadığı söylenebilir. Ancak oyunla gelen tüm bu yenilikleri deneyimlemek isteyenlerin de göz ardı etmemesi gereken bir oyun olmuş.