Monster Ambassador Program’da ilk başvuru dönemi 31 Temmuz’da sona erecek

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Monster Notebook olarak geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğiniz Monster #WASD etkinliğinde oyun ve teknoloji ekosistemine katkı sunacak bir dizi yeniliği duyurdunuz. Burada öne çıkan konulardan biri de Monster Ambassador Program’dı. Monster Ambassador Program nedir, nasıl ortaya çıktı?

Yeni medyanın ve dijital platformların hayatımıza girdiği senelerde, Türkiye için bundan yaklaşık 15 sene önce diyelim, yalnızca eğlence ve paylaşım amaçlı olarak üretilen içerikler bugün artık gelinen noktada profesyonel bir üretim süreci dahilinde karşımıza çıkıyor. Bugünün meslek grupları arasında blog yazarlarını, video içerik üreticilerini, podcasterları sayıyoruz. Tabiri caizse yeni medyanın temsilcileri haline gelen bu kişilerin ürettiği içerikler sayıları yüzbinlerle hatta milyonlarla ifade edilen topluluklar tarafından takip ediliyor. Bugün artık internet üzerinde herhangi bir konu hakkında binlerce deneyime erişebiliyoruz. Monster Ambassador Program’ı hem bu deneyimi çeşitlendirmek hem de dijital içerik üreticilerini desteklemek için geliştirdik.

Monster #WASD’ta tanıtımını yaparak kullanıcılarımızla buluşturduğumuz Monster Ambassador Program, kısa adıyla MAP, aslında bir marka elçiliği programı. Monster Notebook çatısı altındaki bu program kapsamında, içerik üreticilerine Monster Notebook cihaz ve ekipmanlarını deneyimleme, takipçileriyle bu deneyimi paylaşma, deneyimledikçe ödül kazanma fırsatı sunuyoruz.

Programa kimler başvurabiliyor? Herhangi bir platformda herhangi bir alanda içerik üretimi yapıyor olmak yeterli mi?

MAP’a Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Linkedin ve Instagram platformlarından herhangi birinde içerik üreticiliği yapan herkes başvurabilir. Konu veya alan sınırlaması da yok. İçerikler oyun, teknoloji, mimarlık, mühendislik, start up, iş hayatı veya herhangi bir konuda olabilir. Biraz önce de dediğim gibi buradaki işleyiş deneyim paylaşımı üzerine kurulu. İçerik üreticileri MAP sistemi üzerinden talep ettikleri ürünlerimizi kendilerine tanımlanan süre içerisinde kullanacaklar ve deneyimlerini takipçileriyle diledikleri gibi paylaşacaklar.



MAP sistemi nasıl çalışıyor?

İçerik üreticileri MAP’in web sitesi üzerinden öncelikle kısa bir form doldurarak başvuru yapmalılar. Başvurular hiçbir ücret ödemeden yapılabiliyor. Programa kabul edilen içerik üreticileri ihtiyaç duydukları Monster Notebook laptoplardan veya PUSAT serisi ekipmanlardan seçiyorlar ve ürün gönderimi yapılıyor. Kendilerine tanımlanan süre içinde ürünlerimizi kullanıyorlar ve kendi mecralarında ürünümüz hakkında paylaşımda bulunuyorlar. Belirlenen süre dolduğunda cihazı anlaşmalı kargo şirketi ile alıcı ödemeli olarak bize geri gönderiyor ve ihtiyaçları olan bir başka ürün için sistem üzerinden talepte bulunabiliyorlar. Bu döngüyü karşılıklı memnuniyet çerçevesinde yıl sonuna kadar sürdürebilmek mümkün.

Program’ın ödül mekanizmasından da bahsedebilir misiniz?

İçerik üreticileri izlenme ve etkileşim sayılarına göre MAP sistemindeki liderlik tablosunda yarışacak ve her ay güncellenecek ödül havuzundan ödüller kazanacak. Liderlik tablosu her gün 00.01’de otomatik olarak güncellenecek ve yüzdelik dağılımlar aylık olarak belirlenecek. Önem sırasına göre Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, LinkedIn için farklı yüzdeler üzerinden ödül dağılımı yapılacak. 1 Ağustos – 1 Eylül 2021 tarihi arasındaki ödül havuzumuz 50 bin TL tutarında.

Peki son olarak, programa kabul edilmek için gerekli kriterler neler, MAP’ten sadece büyük kitlelere ulaşan influencer’lar mı yararlanabiliyor?

Bilakis, programın çıkış amacı mikro influencer dediğimiz, yüzbinlerce takipçiye değil ama kendi çekirdek takipçi kitlesine yönelik paylaşımlar yapan içerik üreticilerine destek olmak. Özellikle teknoloji ve oyun sektöründe içerik üreticiliği yapan kişilerden test cihazı talepleri almaktaydık, MAP ile hem bu taleplere sistematik bir şekilde yanıt vermek istedik. Hem de diğer alanlardaki içerik üreticilerini desteklemek istedik. Biraz önce de bahsettiğim gibi Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Linkedin ve Instagram platformlarından herhangi bir alanda içerik üretiyor olmak yeterli.

İlk başvuru dönemi 31 Temmuz’da sona erecek olan Monster Ambassador Program (MAP) hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.







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