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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 16.11.2020 - 07:15 | Son Güncelleme:

Milli Teknoloji Burs Programı için başvuru süreci başladı

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Milli Teknoloji Burs Programı için başvuru süreci başladı
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın, her eğitim döneminde Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak konusunda istekli lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sunduğu karşılıksız burs desteği başvuruları başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın, her eğitim döneminde Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak konusunda istekli lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sunduğu karşılıksız burs desteği başvuruları başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı açıklamasına göre, "Milli Teknoloji Burs Programı"; "Gönüllü" ve "Eğitmen-Mentor" burs programı olmak üzere iki kategoride düzenleniyor. Gönüllü Burs Programı'na Türkiye'deki tüm üniversitelerin hazırlık, 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor. Gönüllü Burs Programı'na kabul alan öğrencilerden burs aldıkları süreçte Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda yürütülen projelere katkı sağlamaları, görev bazlı proje geliştirmeleri, araştırma yapmaları ve birlikte çalışacakları koordinatörlüklerde aktif rol almaları bekleniyor. Gönüllü bursunu almaya hak kazanan öğrenciler 10 ay boyunca aylık 700 TL burs alıyor.

Eğitmen-Mentor Burs Programına ise mühendislik ağırlıklı bölümlerde eğitim gören 2., 3., 4. sınıf ve lisansüstü programlarına kayıtlı üniversite öğrencileri başvuru yapabiliyor. Eğitmen-Mentor Burs Programı'na kabul alan öğrencilerden burs aldıkları süreçte yetkin oldukları alanlarda Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ndeki öğrencilere eğitmenlik yapmaları ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapmaları bekleniyor. 12 ay boyunca devam edecek Eğitmen-Mentor Burs Programı kapsamında öğrencilere aylık 1000 TL burs veriliyor.

Başvurular 29 Kasım'a kadar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın web sitesi (www.turkiyeteknolojitakimi.org) üzerinden elektronik olarak yapılabiliyor.

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