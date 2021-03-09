MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMicrosoft’ta Türkiye’den global atama
GeriTeknoloji Microsoft’ta Türkiye’den global atama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
Haber Giriş: 09.03.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Microsoft’ta Türkiye’den global atama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Microsoft’ta Türkiye’den global atama

Yeni nesil Türk yöneticilerden Kadir Şener, Microsoft Global Kurumsal Teknoloji Strateji Direktörü oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Kadir Şener, Microsoft’a 2005 yılında, Avrupa Ortadoğu Bölgesinde Güvenlik Danışmanı olarak katıldı. Microsoft bünyesinde farklı birçok görev üstlenen Kadir Şener, en son 2018 yılında, Orta Doğu Afrika Bölgesinde Kurumsal Müşterilerden Sorumlu Teknoloji Strateji ekibine liderlik ediyordu. 

Microsoft’taki görevlerinin yanı sıra 2018 yılında, ‘Değişim Yönetimi’ konusunda dünya literatürüne geçen ADKAR modelini geliştiren ve liderliği küresel ölçekte kabul görmüş Prosci’den aldığı eğitimleri tamamlayan Kadir Şener, son iki yıldır ‘Değişim Yöneticisi’ olarak eğitimler de veriyor.

Kadir Şener, Microsoft’un tüm müşterilerinin dijital transformasyon yolculuklarını başarıyla yönetmelerine destek olacağı yeni görevinde ABD merkez ofisteki Microsoft Kurumsal Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı’na raporlayacak ve çalışmaları için İstanbul’u merkez ofis olarak kullanacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi