Microsoft’ta Türkiye’den global atama

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Kadir Şener, Microsoft’a 2005 yılında, Avrupa Ortadoğu Bölgesinde Güvenlik Danışmanı olarak katıldı. Microsoft bünyesinde farklı birçok görev üstlenen Kadir Şener, en son 2018 yılında, Orta Doğu Afrika Bölgesinde Kurumsal Müşterilerden Sorumlu Teknoloji Strateji ekibine liderlik ediyordu.



Microsoft’taki görevlerinin yanı sıra 2018 yılında, ‘Değişim Yönetimi’ konusunda dünya literatürüne geçen ADKAR modelini geliştiren ve liderliği küresel ölçekte kabul görmüş Prosci’den aldığı eğitimleri tamamlayan Kadir Şener, son iki yıldır ‘Değişim Yöneticisi’ olarak eğitimler de veriyor.



Kadir Şener, Microsoft’un tüm müşterilerinin dijital transformasyon yolculuklarını başarıyla yönetmelerine destek olacağı yeni görevinde ABD merkez ofisteki Microsoft Kurumsal Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı’na raporlayacak ve çalışmaları için İstanbul’u merkez ofis olarak kullanacak.