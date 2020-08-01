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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 01.08.2020 - 07:47,Son Güncelleme:

Microsoft TikTok'u satın mı alıyor?

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Microsoft TikTok'u satın mı alıyor?
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Dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden Microsoft'un TikTok ile masada olduğu ve uygulamayı satın almak için görüştüğü ortaya çıktı. Uygulamanın Çin'e bilgi sızdırdığı gerekçesiyle ABD'de yasaklanması gündemdeyken gerçekleşen bu gelişme şaşkınlık yarattı.

ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'un, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

The New York Times'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu satın almaya yönelik görüşmelerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok'u yasaklamaya yönelik adımlar atmayı değerlendirdiklerini açıklamasının ardından gündeme geldiği ifade edildi.

YouTube ve TikTok rekabetinde son durum nasıl
YouTube ve TikTok rekabetinde son durum nasıl?

Microsoft'un, Çinli teknoloji şirketi ByteDance'e ait TikTok uygulamasını satın almak için görüşmelerde bulunduğu, sürecin hangi aşamada olduğunun ise bilinmediği kaydedildi.

TikTok'un yasaklanması tartışmaları

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

Trump ise TikTok'un Çin yönetimiyle bağlantıları nedeniyle ABD'de yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin, "Bu konuya bakıyoruz. Bu konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

TikTok ya Amerikalı yatırımcılara satılacak ya da yasaklanacak
TikTok ya Amerikalı yatırımcılara satılacak ya da yasaklanacak

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de TikTok konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, ellerinde birkaç farklı seçenek olduğunu ve Başkan Trump'a bir öneri sunacaklarını söylemişti.

ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip olan TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor. Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.

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