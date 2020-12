Metro Last Light Redux artık bedava

2020 yılının büyük bir kısmı pandemi sürecinde geçti ve evlerde daha çok vakit geçirdik. Bu da oyun oynama sürelerini ciddi seviyede artırdı. Sony PS5'in satışa çıkmasıyla birlikte dünya genelinde hızlıca stoklarını tüketmesi de buna çarpıcı bir örnek.

Steam, Epic Games ve GoG gibi dijital oyun platformları da çok daha fazla oyun satışı yaptı. Bunun bir karşılığı olarak da platformlar, belirledikleri oyunları bir bir ücretsiz dağıtmayı sürdürüyor. Epic Games ve Steam'in ardından GoG da Metro Last Light Redux isimli oyunu bedava dağıtmaya başladı.

Oyunu ücretsiz olarak indirebilmek için bir GoG hesabına ihtiyacınız var. Bu hesabı da ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.



Hikaye odaklı atmosferik FPS oyunu olan Metro: Last Light ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürülmüştü. Metro 2033'ün doğrudan devam oyunu olarak hazırlanan Last Light, kısa sürede hem büyük satış başarısı yakalamış hem de eleştirmenlerden tam not almayı başarmıştı. Yapımcı 4A Games daha sonra oyunun grafiksel olarak iyileştirilmiş versiyonu olan Last Light Redux'ı da 2014'te yeni nesil konsollar ve PC için yayınladı.

Söz konusu oyunu Epic Games de geçtiğimiz günlerde bedava dağıtmıştı. Eğer o gün oyunu indiremediyseniz GoG üzerinden oyunu edinmeyi denebilirsiniz.