Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Samsun Üniversitesi'nden iş birliği

Protokole, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın tarafından imza atıldı.



İrtibat ofisi ile üniversite ve müdürlük arasındaki bilimsel çalışma ve teknik iş birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.



İmzalanan protokol ile Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) uydu verilerinin operasyonel hidroloji çalışmalarında (H-SAF) kullanımı için ürün geliştirme faaliyetleri yapılacağı öğrenildi.



