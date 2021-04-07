Merakla beklenen özellik WhatsApp'a geliyor!

WhatsApp kullanıcılarının yıllardır beklediği özellik için geri sayım başladı.

Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın iPhone ve Android arasında sohbet transferi gerçekleştirmeye imkan tanıyacak bir özelliği test ettiği ortaya çıktı.

WABetaInfo’nun elde ettiği ekran görüntülerine bakılırsa, WhatsApp bu özellik için ilk adımı çokta atmış durumda.

Bu WhatsApp'ın sohbet transferi için kullanıma alacağı ilk özellik olacak.

Zira sohbet geçmişinizi Android ve iOS platformları arasında taşımanıza izin veren üçüncü taraf uygulamalar bulunda da bunların hiçbiri resmi olarak WhatsApp tarafından kabul görmüyordu.

Mesajlaşma platformunun çoklu cihaz desteği üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

Güncelleme ile birlikte WhatsApp'ı aynı anda birden fazla cihazda eş zamanlı olarak kullanabilmek mümkün olacak.

Geçtiğimiz dönemde Android'de görüleni şimdi ise iOS'ta da geliştirilme aşamasında olduğu bildirilen bu özelliklerin platforma ne zaman etegre olacağına dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor.