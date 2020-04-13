Meizu 17 ne zaman tanıtılacak? Özellikleri nasıl olacak?

Meizu'nun uzun süredir beklenen yeni akıllı telefonu Meizu 17 için şirkete yakın kaynaklar, 26 Nisan tarihini işaret ediyor. Şirketin aynı zamanda ilk 5G'li telefonu olması beklenen Meizu 17, sızıntılara göre 8/12 GB RAM seçenekleriyle gelecek ve Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacak. Depolama tarafında ise cihazın 128/256 GB dahili hafızası seçenekleriyle sunulması bekleniyor.

MEIZU 17'NİN GÖRÜNTÜLERİ

Meizu 17'nin ön yüzü ilk kez görüntülendi. Cihazda dikkat çeken nokta ise ekrana gömülü kamera oldu. Sağ üst köşede konumlandırılan kamera ile birlikte telefonun tasarımı diğer amiral telefonlardan çok da farklı görünmüyor. Ancak Meizu'nun telefonunda ilginç bir farklılık dikkat çekiyor.



Kameranın bulunduğu halkanın etrafı bir batarya ömrü göstergesine dönüştürülmüş. Böylece şirket, ekranda yer açarken, diğer yandan kameranın kapladığı alanı çok daha akıllıca değerlendirmiş gibi görünüyor. Halka kamerayı çepeçevre sararken, hemen yanında da yüzdelik gösterge ile net bir şekilde batarya ömrünü öğrenebilmek mümkün hale geliyor.



Sızan görüntülerin içinde telefonun arka yüzünü gösteren bir fotoğraf bulunmadığından, arka yüzde kaç kamera konumlandırıldığı ve tasarımı şimdilik belirsiz. Belirttiğimiz üzere 5G desteğine de sahip olması beklenen Meizu 17, Wi-Fi 6 teknolojisini de destekleyebilir.