MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMeizu 17 ne zaman tanıtılacak? Özellikleri nasıl olacak?
GeriTeknoloji Meizu 17 ne zaman tanıtılacak? Özellikleri nasıl olacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 13.04.2020 - 08:22,Son Güncelleme:

Meizu 17 ne zaman tanıtılacak? Özellikleri nasıl olacak?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Meizu 17 ne zaman tanıtılacak? Özellikleri nasıl olacak?
Abone Olgoogle-news

Çin merkezli teknoloji üreticisi Meizu, yeni akıllı telefonu Meizu 17'yi ne zaman tanıtacak? Özellikleri nasıl olacak?

Meizu'nun uzun süredir beklenen yeni akıllı telefonu Meizu 17 için şirkete yakın kaynaklar, 26 Nisan tarihini işaret ediyor. Şirketin aynı zamanda ilk 5G'li telefonu olması beklenen Meizu 17, sızıntılara göre 8/12 GB RAM seçenekleriyle gelecek ve Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacak. Depolama tarafında ise cihazın 128/256 GB dahili hafızası seçenekleriyle sunulması bekleniyor.

MEIZU 17'NİN GÖRÜNTÜLERİ

Meizu 17'nin ön yüzü ilk kez görüntülendi. Cihazda dikkat çeken nokta ise ekrana gömülü kamera oldu. Sağ üst köşede konumlandırılan kamera ile birlikte telefonun tasarımı diğer amiral telefonlardan çok da farklı görünmüyor. Ancak Meizu'nun telefonunda ilginç bir farklılık dikkat çekiyor.

Meizu 17 ne zaman tanıtılacak Özellikleri nasıl olacak

Kameranın bulunduğu halkanın etrafı bir batarya ömrü göstergesine dönüştürülmüş. Böylece şirket, ekranda yer açarken, diğer yandan kameranın kapladığı alanı çok daha akıllıca değerlendirmiş gibi görünüyor. Halka kamerayı çepeçevre sararken, hemen yanında da yüzdelik gösterge ile net bir şekilde batarya ömrünü öğrenebilmek mümkün hale geliyor.
Meizu 17 ne zaman tanıtılacak Özellikleri nasıl olacak

Sızan görüntülerin içinde telefonun arka yüzünü gösteren bir fotoğraf bulunmadığından, arka yüzde kaç kamera konumlandırıldığı ve tasarımı şimdilik belirsiz. Belirttiğimiz üzere 5G desteğine de sahip olması beklenen Meizu 17, Wi-Fi 6 teknolojisini de destekleyebilir.

False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle