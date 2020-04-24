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Teknoloji
Haber Giriş: 24.04.2020 - 08:52,Son Güncelleme:

Meizu 17 işte böyle görünüyor! Peki özellikleri nasıl?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Meizu 17 işte böyle görünüyor! Peki özellikleri nasıl?
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Son zamanlarda adından daha sık söz ettiren ve fiyat/performans telefonlarıyla dikkatleri üzerine çeken Meizu, son olarak Meizu 17 isminde yeni bir telefonu gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Gelecek ay tanıtılması planlanan telefonun resmi görseli de ortaya çıktı.

Meizu'nun amiral telefonu olması beklenen Meizu 17, Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alacak. 5'inci nesil mobil ağları da desteklediği sanılan Meizu 17, 8 GB ve 12 GB RAM'le gelecek ve depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB depolama kapasitesi sunan modelleri olacak.

4500 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Meizu 17, ekrana gömülü parmak izi tarayıcıyla geliyor. 6.5 inç Full HD Plus ekrana sahip olan telefonun arka yüzünde ise 4 kamera bulunuyor. Ana kameranın 65 MP çözünürlüğünde görüntü aldığı sanılrken, ana kameraya 8 MP, 5 MP ve 2 MP sensörler eşlik ediyor.

Kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkması beklenen Meizu 17'nin ilk etapta ana vatanı Çin'de satışa sunulması planlanıyor. Mayıs ayında satışa çıkacak cihazın fiyatı ise 560 dolar seviyelerinde olacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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