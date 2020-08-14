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Teknoloji
Haber Giriş: 14.08.2020 - 08:13,Son Güncelleme:

Marvel's Avengers PC sistem gereksinimleri ortaya çıktı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Marvel's Avengers PC sistem gereksinimleri ortaya çıktı
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Gişede kırılmadık rekor bırakmayan Marvel'ın Avengers serisi bu kez oyun olarak karşımıza çıkıyor. Marvel's Avengers, PC için gün sayıyor ve bugünden sistem gereksinimleri ortaya çıktı bile.

Avengers serisi bilgisayarlara geliyor. Square Enix'in üzerinde son hazırlıkları yaptığı Marvel Avengersi 4 Eylül tarihinde oyunculara sunulacak ve Avengers kahramanlarıyla zorlu mücadelere gireceksiniz.

Marvel Avengers PC sistem gereksinimleri

Gelelim oyunun sistem gereksinimlerine... Minimum sistem gereksinimi söz konusu olduğunda oyunun çalışması için Intel Core i3-4160 işlemci yeterli görünüyor. Diğer yandan GPU cephesinde ise en azından GTX 950 model ekran kartlarından biri mutlaka olmalı.

Marvels Avengers PC sistem gereksinimleri ortaya çıktı

Önerilen sistem gereksinimlerine gelince:

OS:Windows 10 64-bit
CPU: Intel Core i7 4770K, 3.4 Ghz or AMD Ryzen 5 1600, 3.2 Ghz
RAM: 16GB RAM
GPU: NVIDIA GTX 1060 6GB or AMD Radeon RX 480, 8GB.
DirectX 12
110GB SSD alanı

Oyun, yayınlandığında bilgisayarınıza indirmeniz için sizden 30 GB'lık bir alan isteyecek.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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