Marvel's Avengers PC sistem gereksinimleri ortaya çıktı

Avengers serisi bilgisayarlara geliyor. Square Enix'in üzerinde son hazırlıkları yaptığı Marvel Avengersi 4 Eylül tarihinde oyunculara sunulacak ve Avengers kahramanlarıyla zorlu mücadelere gireceksiniz.

Marvel Avengers PC sistem gereksinimleri

Gelelim oyunun sistem gereksinimlerine... Minimum sistem gereksinimi söz konusu olduğunda oyunun çalışması için Intel Core i3-4160 işlemci yeterli görünüyor. Diğer yandan GPU cephesinde ise en azından GTX 950 model ekran kartlarından biri mutlaka olmalı.



Önerilen sistem gereksinimlerine gelince:

OS:Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7 4770K, 3.4 Ghz or AMD Ryzen 5 1600, 3.2 Ghz

RAM: 16GB RAM

GPU: NVIDIA GTX 1060 6GB or AMD Radeon RX 480, 8GB.

DirectX 12

110GB SSD alanı

Oyun, yayınlandığında bilgisayarınıza indirmeniz için sizden 30 GB'lık bir alan isteyecek.



