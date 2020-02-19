Mars'ta devasa bir hortum görüntülendi

Fotoğraf: NASA

Atmosferi ve iklimi nedeniyle Mars, sürekli kasırga ve hortum gibi iklim olaylarına maruz kalıyor. Fakat, oluşan kasırgalar, Dünya'dakilerin aksine daha kısa süreli. Bu yüzden, Mars'ta kasırgaların görüntülenmesi zorlu olsa da geçtiğimiz aylarda NASA, devasa bir hortumu görüntülemeyi başardı.

NASA, 2006 yılından beri Mars'ın yüzeyini, Arizona Üniversitesi'nden bilim insanlarının geliştirdiği HiRISE adında yüksek çözünürlüklü bir kamera ile görüntülüyor. Geçtiğimiz günlerde de, Arizona Üniversitesi'ndeki HiRISE ekibi Mars'taki hortumun fotoğrafını yayınlandı.

70 metre genişliğinde olduğu belirtilen hortumun Mars için oldukça büyük olduğunu ama en büyük hortum olmadığı da ifade edildi. Kızıl Gezegen'in iklimi çok daha büyük kasırgaların oluşmasına izin veriyor. HiRISE ile Mart 2012'de 20 kilometre yüksekliğinde aktif bir hortum görüntülenmişti. Bu defa görüntülenen hortumun yüksekliği çok olmasa da, 70 metre genişliğinde olması oldukça dikkat çekici.

Mars'ın iklimini gözlemlemek, keşif görevinden önce önemli bir çalışma olarak değerlendiriliyor. Meydana gelen kasırga ve hortum, Mars'a yapılması planlan keşif görevinde NASA'nın endişelenmesi ve dikkate alması gereken çok şey olduğunu gösteriyor.