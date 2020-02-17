Mars'ın oluşumuna dair tüm teoriler değişebilir

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Bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışma Mars'ın oluşumuna dair tüm teorileri değiştirecek gibi görünüyor. Önceki yıllarda yapılan araştırmalar, Mars'ın, Güneş Sistemi'nin ilk 2 ile 4 milyon yılı arasında oluştuğunu gösteriyordu. Fakat, yeni bir çalışma, gezegenin oluşumunun ilk aşamalarında yoğun bir çarpışmaya maruz kaldığını ve oluşumunun 20 milyon yıl kadar sürmüş olabileceğini ortaya koyuyor.

Mars'ın oluşumunu inceleyen bilim insanları, gezegenin yüzeyindeki oluşuma dair izlerin milyarca yıl içinde silindiği için gezegenin nasıl oluştuğunu ve Güneş Sistemi'ndeki çarpışmaların oluşuma nasıl yön verdiğini anlamakta zorlanıyorlar. Bu yüzden, Mars'ın oluşumunu dair ipuçları, Kızıl Gezegen'den Dünya'ya ulaşan meteorlar incelenerek ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.

Dünya'da şu ana kadar yaklaşık 61 bin meteor keşfedildi ve bu gök taşlarının sadece 200'ünün Mars'tan geldiği tespit edildi. Bu 200 meteorun, Mars'ın sonraki dönemlerine ait olduğunu düşünen bilim insanları, meteorlardan yola çıkarak, gezegenin oluşumu hakkında ipuçlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Bunun için Mars'tan Dünya'ya ulaşan gök taşlarını inceleyen bilim insanları, demir ile bir arada bulunabilen tungsten ve platin gibi elementlere rastladılar. Bu tarz elementler, gezegenlerin oluşumu sırasında mantodan gezegenin çekirdeğine doğru hareket etme eğilimi gösterebiliyor.

Bu elementler, gezegenin çekirdeğinin oluşumundan sonra gök cisimlerinin Mars'a uzun süre daha çarptığını gösteriyor. Araştırmacılar, tungsten ve platin gibi elementlerin izotoplarından gezegen oluşum tarihini de öğrenebiliyor. Southwest Research Institute'den Dr. Simone Marchi, Mars'ın ilk dönemlerinde, büyük çarpışmaların gezegene platin ve altın gibi unsurlar getirdiğinin önceden bilindiğini belirtti.

Bilim insanlarının çalışmaları, Mars'ın oluşumu ile ilgili daha önce yapılan çalışmaların peşin hükümlere dayandırılabileceğini gösteriyor. Mars'tan Dünya'ya ulaşan gök taşları, Kızıl Gezegen'in sadece bir bölgesinden geliyor. Bu da araştırma kapsamını sınırlandırıyor. Araştırmacılar, önümüzdeki yıllarda Mars'tan daha fazla kaya örneklerinin toplanmasını bekliyorlar. Toplanacak yeni örneklerin Mars'ın oluşumu hakkında daha kapsamlı bulgulara ulaşılmasını sağlayacak.