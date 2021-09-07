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Teknoloji
Haber Giriş: 07.09.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

LTE şebekelerinde dünyanın en iyileri belli oldu

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LTE şebekelerinde dünyanın en iyileri belli oldu

Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği’nin (GSA) hazırladığı rapora göre; Turkcell dünyadaki en yüksek hızı veren üç operatör arasına girdi ve 4.5 G hızında Avrupa’nın en iyi operatörü oldu.

Türkiye’nin Turkcell’i, Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği’nin (GSA) Ağustos 2021’de yayınladığı son Küresel Durum Raporu’nda Avrupa’nın en hızlı 4.5G şebekesine sahip operatörü oldu. Dünyanın en hızlı LTE şebekelerine sahip operatörlerinin sıralandığı rapora göre Turkcell LTE şebekesinde sunduğu 1.6 Gbps hız ile dünyanın en hızlı üç operatöründen biri olurken Avrupa’da ise liderliği elde etti.  

LTE şebekelerinde dünyanın en iyileri belli oldu

Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği’nin yayınladığı rapora göre dünya genelinde 151 ülkede toplam 336 operatör, gigabit hızlar sunabilen gelişmiş LTE şebekelerini devreye aldı. Şebekesinde bu gelişmiş teknolojilerin hepsini birden kullanmakta olan Turkcell ise sunduğu 1.6 Gbps’lik hız ile dünya sıralamasında ilk üç opetatörden biri olarak yer alıyor.

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