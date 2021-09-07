LTE şebekelerinde dünyanın en iyileri belli oldu

Türkiye’nin Turkcell’i, Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği’nin (GSA) Ağustos 2021’de yayınladığı son Küresel Durum Raporu’nda Avrupa’nın en hızlı 4.5G şebekesine sahip operatörü oldu. Dünyanın en hızlı LTE şebekelerine sahip operatörlerinin sıralandığı rapora göre Turkcell LTE şebekesinde sunduğu 1.6 Gbps hız ile dünyanın en hızlı üç operatöründen biri olurken Avrupa’da ise liderliği elde etti.



Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği’nin yayınladığı rapora göre dünya genelinde 151 ülkede toplam 336 operatör, gigabit hızlar sunabilen gelişmiş LTE şebekelerini devreye aldı. Şebekesinde bu gelişmiş teknolojilerin hepsini birden kullanmakta olan Turkcell ise sunduğu 1.6 Gbps’lik hız ile dünya sıralamasında ilk üç opetatörden biri olarak yer alıyor.