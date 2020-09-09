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Teknoloji
Haber Giriş: 09.09.2020 - 15:54 | Son Güncelleme:

Logitech'ten sessiz çalışan klavye ve fare

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Logitech'ten sessiz çalışan klavye ve fare
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Logitech, klavye ve mouse kombinasyonu MK270'e göre sesi yüzde 90 oranında azaltılmış olan yeni MK295 Sessiz Kablosuz Klavye & Mouse Setini duyurdu.

Logitech, sessiz çalışan yeni nesil klavye ve fare setini görücüye çıkardı. MK295 model klavye ve fare, sıvıya karşı dayanıklı tuşlara sahip. Aynı zamanda suya karşı dayanıklı bir tasarıma da sahip olan klavye, 36 aya kadar pil ömrü sunuyor. Sağlam ayaklara sahip klavye kişisel ihtiyaçlara göre eğim alabiliyor.

Mouse, 18 aylık pil ömrünün yanı sıra üzerinde açma ve kapama tuşları bulunduruyor. Logitech'in küçük, tak ve unut kablosuz alıcısı ile 10 metreye kadar kablosuz bağlantı sağlıyor.

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