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Teknoloji
Haber Giriş: 02.10.2020 - 06:04 | Son Güncelleme:

LinkedIn güncelleniyor, yeni özellikler geliyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
LinkedIn güncelleniyor, yeni özellikler geliyor
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Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından LinkedIn, yeni bir güncellemesini ortaya çıkardı. İşte gelecek yeni özellikler...

LinkedIn, daha renkli bir platform halini alabilmek için son güncellemesinde bir dizi yeniliği hayata geçiriyor. Snapchat ile başlayan ve sonrasında Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp ve hatta YouTube'ta görmeye alıştığımız Hikayeler, LinkedIn'e de geliyor.

Diğer yandan özellikle de pandemi sürecinde kullanımı hayli yoğunlaşan Zoom ve Microsoft Teams gibi uygulamalar da LinkedIn'in bir parçası oluyor, entegrasyonu sağlanıyor.

Özellikle Teams'in LinkedIn ile bütünleşmesi şaşırtıcı değil; zira Teams'in arkasındaki isim olan Microsoft, aynı zamanda LinkedIn'in de 4 yıldır sahibi konumunda.

700 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olan popüler platformda güncellemenin kademeli olarak dağıtılacağı belirtiliyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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