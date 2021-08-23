lifebox'a yüklenen dosya sayısı 8,5 milyarı geçti

lifebox'ta toplanan veriler, Türkiye'nin 3 farklı bölgesindeki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde yedekleniyor. Sadeleştirilen ve akıllı bulut deneyimi sağlayan lifebox ile kullanıcılar, fotoğraf, video, telefon rehberi ve diğer belgelerden oluşan tüm dosyalarını hafıza sıkıntısı yaşamadan güvenle saklayabiliyor, istedikleri anda da kolayca kişisel dosyalarına erişebiliyor.

Her gün 20 terabaytlık dosya yedekleniyor

lifebox'a kullanıcılar tarafından bugüne kadar yedeklenen dosyaların toplam boyutu 26 petabaytlık bir alan kaplarken, her gün 20 terabaytlık yeni dosya da yedeklenmeye devam ediyor. Yedeklenen dosyalar kitap cinsinden hesaplansaydı 4,6 milyar kitaba denk gelirken, bu kitaplar üst üste konulsa lifebox'a bir günde yüklenen veri 50 bin kere Ay'a ulaşacaktı.

Dileyen herkesin ücretsiz şekilde kullanabileceği lifebox'ın ücretli opsiyonları tercih eden kullanıcılar, daha fazla depolama alanı ve ayrıcalıklara sahip olabiliyor. lifebox'ın ücretli abonelik hizmetlerinden faydalanan kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı.

lifebox, sakladığı dosyalarda yüz ve obje tanımanın yanı sıra seçtiği fotoğraflar arasından otomatik hikayeler oluşturma özelliğiyle de öne çıkıyor. Tekrarlayan fotoğrafları tespit ettiğinde kullanıcının onayıyla silerek telefon hafızasında yer açan ve cihazların yavaşlamasını engelleyen uygulama, güvenli rehber yedeklemesi yaparak olumsuz bir durumda iletişim bilgilerinin kaybolmasına engel oluyor.

Çeşitli kategorilerde kolayca arşivlenen belgelere parmak izi, yüz tanıma veya şifre kullanarak güvenli şekilde ulaşılabiliyor. lifebox'ın yapay zeka ile çalışan PhotoPick özelliği ile kullanıcılar, sosyal medyada en çok beğeni alacak fotoğraflarını kolaylıkla seçebiliyor.