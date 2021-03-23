letgo oto+ tanıtıldı: İkinci el araba pazarında yeni dönem

letgo oto+’ın portföyündeki tüm arabalar letgo oto+ güvencesiyle standart olarak gelen 3 temel özellikle tüketiciyle buluşuyor. Birincisi, tüm arabalar şeffaf bir şekilde, TSE onaylı ekspertiz raporu ve en ufak ayrıntıları gösteren fotoğraflar ile satışa sunuluyor. Böylece, arabanın durumuyla ilgili akılda hiçbir soru kalmıyor. İkinci olarak, 12 ay/20 bin km garanti verilerek, alım sonrasında yaşanabilecek riskler de güvence altına alınıyor. Son olarak, alıcılar hiçbir neden belirtmeden 14 gün/500 km içinde değişim imkanından faydalanabiliyor. Üstelik, letgo oto+ tüm bu özellikleri ücretsiz olarak sunuyor. Ayrıca, çözüm ortaklarıyla birlikte sağlanılan sigorta ve finansman gibi değer yaratan hizmetlerin yanı sıra, Türkiye’nin her yerine, kapıya teslim ve takas imkanıyla araba alımındaki tüm ihtiyaçlara cevap veriliyor.

letgo oto+’ta müşteriler, letgo uygulaması ya da letgootoplus.com üzerinden satışa sunulan araba portföyünden istediği arabayı seçerek satın alabiliyorlar. letgo uygulamasının 7/24 açık online showroom olduğunu belirten letgo Genel Müdürü Onur Kavak, “alım tarafında sunulan bütün hizmetleri tamamen online kanallara taşımak ve araba alımını internetten bir kıyafet almak kadar kolay hale getirecek yenilikleri sunmak niyetindeyiz” dedi.

Araba satış süreci, letgo oto+ ile birkaç saat içinde çözümleniyor. Arabasını satmak isteyenler, letgo uygulaması üzerinden arabalarının bilgilerini girerek ön fiyat teklifi alıyor ve randevuyla letgo oto+ ekspertiz merkezine davet ediliyor. Burada profesyonel eksperler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz ekspertiz sonrasında, arabaya son ve değerinde fiyat teklifi sunuluyor. Eğer müşteri için de teklif uygunsa noter işlemlerine geçiliyor ve ödeme anında nakit olarak yapılıyor.

letgo oto+, İstanbul Maslak Atatürk Oto Sanayi’de 1600 m2’lik bir alanda kurulan “ilk müşteri tecrübe merkezi” ile Türkiye’nin en büyüğü olan 5 araba lifti kapasiteli ekspertiz bölümü ve showroom alanı ile hizmet veriyor. letgo oto+, müşterilerine, arabalarının değerini kaybetmeden tek bir merkezde güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde satışını yapabilme; aynı zamanda letgo güvencesiyle kolayca araba satın alabilme imkanı sunuyor.

Kavak sektöre dair değerlendirmelerde bulunarak “Türkiye’de 2020 sonu itibarıyla kayıtlı 13 milyon araba var. Buna karşılık yine geçen yıl 6,5 milyon ikinci el araç satışı oldu. Bu verilerden yola çıkarak araba sayısının yarısı kadar satış olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan satılan ikinci el araç sayısı birinci el araçlardan 11 kat daha fazla. Türkiye, çok büyük bir ikinci el pazarı. Türkiye’deki arabaların ortalama yaşının 13’ün üzerinde olduğunu düşünürsek eskiyen araçların yenilenmesi gerek. Bu da pazarın büyümesinde etkili olacak” dedi.

Türkiye ikinci el araba pazarının büyüklüğüne rağmen, tüketicilerin ihtiyaçlarını birebirde karşılayabilen ve herkesin ortak tercihi olan bir platformun henüz olmadığını dile getiren Kavak, şöyle konuştu: “Araba kategorisindeki tüketici ihtiyaçlarını anlayıp bunları ortadan kaldıracak çözümler sunmak gerekiyor. letgo ikinci el pazarına ilk olarak 2017 yılında araba kategorisini yayına alarak girdi. O dönemdeki asıl amacımız araba kategorisine olan talebi gözlemlemek ve ihtiyaçları analiz edebilmekti. Çok kısa bir süre içerisinde platformda yayınlanan milyonlarca ilan hem pazardaki ihtiyacın büyüklüğünü anlamamızda hem de özellikle son kullanıcı tarafında yaşanan sıkıntıları görmemize yardımcı oldu. Araba kategorimizin müdavimi kullanıcılarımızla yaptığımız araştırmalar sonrasında gördük ki, ikinci el araba piyasasında, aynı ikinci el eşya pazarında olduğu gibi, tüketicilerin henüz çözüm bulamadığı birçok sorun var. Artık sadece alım satımın hızlı bir şekilde yapılabildiği bir pazaryeri olmak yeterli değil. Araba alım-satım esnasında ve sonrasında yaşanabilecek sorunları da ortadan kaldıran ve alım satım deneyiminin tamamını sahiplenen bir çözüm ortağı olmak gerekiyor.”