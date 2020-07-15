Lenovo ThinkStation P620 tanıtıldı: İşte özellikleri

Bugünün şartlarında sürekli ölçeklendirilen projeler ve giderek artan karmaşık iş akışları güçlü bir iş istasyonunu zorunlu kılıyor. Zira bu iş istasyonları sayesinde tasarımdan görselleştirmeye, görüntü işleme ve yapay zekaya kadar kullanıcılar, yalnızca önceden mümkün olana ayak uyduran değil, aynı zamanda bunun üzerine çıkan bir çözüme sahip oluyor.

Bu kapsamda Lenovo ThinkStation P620, gerçekleştirilen özel bir basın toplantısında tanıtıldı. Bu ürünün özelliği ise dünyanın ilk ve tek 64 çekirdekli iş istasyonu olması. AMD Ryzen Threadripper PRO işlemciden gücünü alan ürün, bu sayede aynı zamanda 4,0 GHz düzeyine kadar saat hızları, PCIe 4.0 bant genişliği ve 8 kanallı bellek desteği sağlıyor.

Şu ana kadar tek CPU'lu bir sistemin yönetebileceği maksimum çekirdek sayısı 18 çekirdek olurken, çift işlemcili bir sistem en fazla 56 çekirdek destekleyebiliyordu. Ancak Lenovo'nun bu çözümü kullanıcılar için yeni bir kapı açacak gibi görünüyor; zira kullanıcılar artık, çift yuvalı bir sisteme geçmek zorunda kalmadan gerçek zamanlı 8K görüntü aktarımı, daha kısa görüntü işleme süreleri, ultra hızlı simülasyon çözümleme, derlemeleri hızlıca yeniden oluşturma ve 3D öğelerle sorunsuz etkileşim elde edebilecek.

ThinkStation P620, 10 GB dahili Ethernet ile dikkat çekerken, ürüne iki adet NVIDIA Quadro RTX 8000 veya dört adet RTX 4000 grafik kartına veya 1 TB belleğe ve 20 TB depolama alanına kadar destek de dahil. Hız önemli olduğunda ise, bu işletme sınıfı güç merkezi, günümüzde PCIe 3.0'ın iki katı bant genişliği sunan ilk ve tek 4. Nesil PCIe iş istasyonu olarak dikkat çekiyor.

Gelelim soğutma sistemine... Örneğin, gelişmiş işlemci tasarımı, termal gereksinimleri de artırıyor. Lenovo'nun bu çözümünde ise bir hava soğutmalı çözümden faydalanan Lenovo ve AMD, işbirliği içerisinde özel tasarım bir ısı havuzu geliştirdi.

Güvenlik özellikleri kapsamında ise kodları yürütmeden doğrulayarak veri ve uygulama bütünlüğünün sağlanmasına yardımcı olan AMD Secure Processor ve bilgisayarın kaybolması veya çalınması durumunda hassas verilerin gelişmiş fiziksel saldırılara karşı korunması için tam bellek şifrelemesi sağlayan AMD Memory Guard ile geliyor.

Ürün, Eylül ayından itibaren satışa sunulacak.



