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GeriTeknoloji Kurtçuğa benzer 555 milyon yıllık bir canlının fosili bulundu
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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 25.03.2020 - 06:12,Son Güncelleme:/

Kurtçuğa benzer 555 milyon yıllık bir canlının fosili bulundu

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Kurtçuğa benzer 555 milyon yıllık bir canlının fosili bulundu
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Birçok hayvanın atası sayılan ve kurtçuğa benzer 555 milyon yıllık bir canlının fosili ortaya çıktı.

Keşifle ilgili ayrıntılar PNAS dergisinde yayımlandı. Pirinç tanesi büyüklüğündeki organizmanın fosilinin, Güney Avustralya'da Nilpena'daki kayalıklarda yer alan çok küçük oyukların incelenmesi sırasında keşfedildiği belirtildi. 

California Üniversitesinde görevli bilim insanı Scott Evans ve meslektaşları, fosili bulunan canlıya "Ikaria wariootia" ismini verdi. 

Uzmanlar, deniz tabanı organizmasının, 555 milyon yıl önce yaşamın çok hücreli ve daha karmaşık hale gelmeye başladığı Ediakara Dönemi'nde yaşadığını kaydetti.

Bunun, bilateral simetrili hayvanları kapsayan bilateria ailesine ait bugüne kadar bulunan en eski fosil örneği olduğu ifade edildi.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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