'Kullanılan elektrik oranı 20 yılda iki katına çıkacak'

Schneider Electric, dünyanın farklı noktalarında yeni nesil endüstrilere yönelik esnek ve sürdürülebilir teknolojileri ele aldığı Innovation Summit etkinlik serisinin Türkiye ayağını, dijital ve interaktif bir ortamda gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Schneider Electric CEO'su Tricoire, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kuşkusuz hayatın akışını değiştirdiğini ve doğal bir olguya karşı ne kadar hassas olunduğunun anlaşılmasını sağladığını söyledi.

Enerji kaynak izinin ve karbon ayak izinin gelecek 20 yıl içerisinde yarıya inmesini sağlanması gerektiğine işaret eden Tricoire, bu amaca ulaşmak için misyonlarını net bir şekilde gördüklerini aktardı.

Tricoire, enerjiyi karbonsuzlaştırmanın tek yolunun elektrik olduğuna ve çok daha fazla elektrikli olacak bir dünyaya hazır olunması gerektiğine işaret ederek, “Ancak bu aynı elektrik olmayacak. Yenilenebilir elektrik olacak ve çok daha fazla elektrikli olacak olan dünyanın her yerinde olacak. Bugünkünden çok daha iyi bir gelecek oluşturacak. O gelecek yeşil olacak. Dijital ve elektrikli olan ve çevremizi akıllı ve yeşil hale getirecek bir gelecek görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Yapılan her şeyde kullanılan elektriğin oranın gelecek 20 yılda iki katına çıkacağına işaret eden Tricoire, “Elektrik, bugün enerji tüketimimizin yalnızca yüzde 20’sini oluşturuyor. 20 yıl sonra en az yüzde 40 olacak. Bu elektrik son derece farklı olacak. Bugün elektriğin sadece yüzde 6’sı yenilenebilir. 20 yıl içerisinde elektriğin yüzde 40 yenilenebilir olacak.” açıklamasını yaptı.



