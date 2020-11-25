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A.A.
Haber Giriş: 25.11.2020 - 14:29 | Son Güncelleme:

Kullanıcı bilgilerini izinsiz paylaşan Facebook'a 6 milyon dolar ceza

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Kullanıcı bilgilerini izinsiz paylaşan Facebook'a 6 milyon dolar ceza
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Güney Kore, Facebook'a kullanıcıların bilgilerini izinsiz paylaştığı için 6 milyon dolar para cezası verdi.

Yonhap ajansının haberine göre, 3,3 milyon Güney Koreli Facebook kullanıcısının bilgilerini diğer firmalarla paylaştığı için şirket, 6 milyon dolar para cezası ödeyecek.

Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu'nun (PIPC) ceza kararında, 2012-2018 yılları arasında Güney Koreli kullanıcıların bilgilerini diğer firmalara sağlayarak Facebook'un ülkedeki kişisel bilgi yasasını ihlal ettiği ifade edildi.

Şirketlerle paylaşılan bilgiler arasında kullanıcıların, adları, adresleri, doğum tarihleri, iş tecrübeleri, memleketleri ve ilişki durumları yer alıyor.

Komisyon, 2012-2018 yıllarında Güney Kore'deki operasyonlardan sorumlu Facebook Ireland dosyasının, cezai soruşturma için savcılığa verileceğini de bildirdi.

Kullanıcı mahremiyetinden sorumlu Facebook Ireland'ın yöneticisinin, suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis ve para cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

PIPC ayrıca Facebook'un komisyonun yürüttüğü soruşturmada, eksik ve hatalı belgeler sunarak işbirlikçi davranmadığını kaydetti.

Facebook ise komisyonun verdiği cezadan ötürü üzüntü duyduklarını ve soruşturmada işbirliği yaptıklarını açıkladı.

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