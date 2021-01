Kripto para birimlerinin sayısı hızla artıyor! 4 bini aştı

Dijital paralar giderek daha yaygın birer yatırım aracı haline geliyor. Buna paralel olarak kripto para birimlerinin piyasa değerleri ve sayıları da her geçen gün artıyor. Statista tarafından yayınlanan verilere göre kripto para birimlerinin kümülatif piyasa değeri, geride bıraktığımız 2020 yılında yüzde 300 arttı. ABD merkezli kripto para piyasa analizi ve takip platformu CoinMarketCapte listelenen kripto para birimi sayısı ise Ocak 2021 itibarıyla 4 bin 89'a ulaştı.



Yerli kripto para borsası Paritex, güneş enerjisi üretiminden kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar için MPAX Coin adlı kripto para birimini 1 Aralık 2020 itibarıyla işlem çiftleri arasına aldı. MPAX Coinin Paritex Kripto Para Borsasında listelenmesinin ardından kısa bir sürede 1 milyon TL işlem hacmine ulaşarak kripto para yatırımcılarından yoğun ilgi gördü. CoinMarketCapin in pek çok veriyi analiz ederek yaptığı sıralamada Paritex Kripto Para Borsasının dünyanın en büyük ilk 50 borsası arasında yer alması da kripto para uzmanlarınca bu yoğun ilginin sebepleri arasında değerlendirildi.



BÜYÜK KRİPTO PARA PROJELERİ DÜNYAYA İHRAÇ EDİLEBİLİR



Konuya ilişkin detayları aktaran Paritex CEOsu Özgür Serkan Uslu, MPAX Coin, yenilenebilir Güneş enerjisi panel sistemlerinde enerji üretip elde ettiği enerjiyi devletlere satarak kƒr sağlama projesiyle öne çıkıyor. Amacı ise Türkiye ve Balkanlar’daki birçok ülkede bulunan ulusal ve uluslararası şirketlerle anlaşma yaparak online satış merkezi üzerinden, firmaların ürünlerinin ve hizmetlerinin MPAX Coin ile ödenmesine imkan sağlamak. Paritex olarak bizler de Türkiyeden çıkan yerli ve güçlü projeleri destekleyerek dünyaya ihracı için elimizden gelen işbirliğini yapmaya hazırız. Bu noktada blockchain sisteminin yeni bir teknoloji olması ve çok çeşitli yeni alanlarda entegrasyonunun getireceği faydalar düşünüldüğünde stratejik bir listeleme yaptığımızı düşünüyoruz dedi.



E-TİCARET ALANINDA KULLANIMI TEŞVİK EDİLECEK



2021’in ilk çeyreğinde MPAX Coine dair proje planlarını anlatan Erkan Aslan, İlk olarak hedefimiz, MPAX nakit kartları ile kart sahiplerinin bakiyelerinden alışveriş yapabilmesine imkan vermek. İkinci olarak ise, online pazar yeri uygulamasıyla pazara dahil olacak her satıcının satışı ile yatırımcılara pasif gelir kazandırmak. MPAX yatırımcıları ve kullanıcılarına kazandırmak istediğimiz bir başka fırsat ise, ülkelerindeki işletmeleri çevrimiçi pazar sistemine dahil ederek satılacak her üründen MPAX Coin kazanmalarını sağlamak. Bunun yanında çeşitli ülkelerde yenilenebilir enerji sektöründe yatırımlar yaparak MPAX Coin kullanımını teşvik edecek karlı alanlarda var olmak diye konuştu.



GÜNLÜK YÜZDE 1'LİK SABİT KAR GETİRECEK



MPAX Coinin, 2021in nisan ayına kadar yatırımcılarına, azalma ve artma olmadan günlük sabit yüzde 1lik kƒr sağlayacağını dile getiren Aslan, Yatırımcılar satın aldıkları Masternode miktarı arttıkça elde edilecek olan kƒrdan artan miktarlarda ekstra gelir elde etme imkanına da sahip olacak. Ayrıca yatırımcılar, 1 milyon Masternode ile yapacakları yatırımla enerji gelirinden yüzde 0.5 Coin, 1 milyon ile 3 milyon arasında yüzde 0.75 Coin, 3 milyon ile 4 milyon 500 bin arasında yüzde 1 Coin ve 5 milyon ve üzerinde yüzde 5 Coin gelir elde edebilecek ifadelerini kullandı.