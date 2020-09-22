Kredi kartı dolandırıcılığına karşı bu noktalara dikkat!

Haziran sonu itibarıyla Türkiye’de 71,9 milyon adet kredi kartı, 172,9 milyon adet banka kartı bulunuyor. 2020 yılının ilk altı ayında 107 milyar lirası internetten kartlı ödeme olmak üzere kartlarla toplam 500 milyar lira tutarında ödeme yapıldı. Pandemi nedeniyle, kartlı online ödemeler artış göstermeye devam ediyor. SMS ile doğrulama yapılan 3D güvenlikli işlemlerin ön plana çıkmasıyla beraber sanal ortamdaki dolandırıcılık sayılarında ciddi azalmalar olmaya başlasa da kullanıcıların dolandırıcılık olaylarına karşı tetikte olması gerekiyor.

Türkiye’de en çok kart sahteciliğiyle karşılaşılıyor

Fiziksel ve online ortamda karşılaşılan farklı farklı kart sahteciliği yöntemleri dikkat çekiyor. ATM’lere takılan kart kopyalayıcı cihazlar ile kopyalanan kartların datalarını başka bir fiziksel karta yükleyip yapılan işlemler fiziksel sahtecilik olaylarında ön plana çıkıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan finansal teknoloji şirketi SiPay, pandemi sebebiyle artan ev ve iş yerleri siparişlerine dikkat çekerek, teslimat sırasında kötü niyetli olabilecek kişilerin bu yöntemi kullanmak isteyebileceğini hatırlatarak güvenilir yerlerden alışveriş yapılmasını ve bu yönteme karşı dikkatli olunmasını hatırlatıyor.

Online alışverişte ise kart bilgileri ele geçirilerek kart sahibinin haberi olmadan yapılan sahtecilik işlemleri ile karşılaşılıyor. Bu işlemlerde dolandırıcılar daha nakde çevrilebilecek ürünleri seçiyor. Online alışveriş güvenliği için 3D güvenlik uygulaması olan siteler ve güvenilir yerler tercih edilmelidir.

Çocuklar aileden habersiz kartlı işlem yapabiliyor

Phishing (oltalama) yöntemiyle sahte kimliklerle yapılan işlemler, kayıp/çalıntı kartlarla yapılan işlemler, otel rezervasyon dolandırıcılıkları, ödeme linki dolandırıcılığı gibi birçok farklı şekilde dolandırıcılık yöntemleriyle karşılaşılıyor. SiPay, bu dolandırıcılık durumları dışında yapılan analizlerde, son dönemde özellikle pandemi sebebiyle çocukların evde daha fazla vakit geçirmesi ve sosyal alanlarının kısıtlanmasıyla, aile içinde çocukların anne ve babalarından gizli kart bilgilerini alarak işlem yapması gibi örneklerle de karşılaşıldığına dikkat çekiyor. Hem habersiz harcamaların önüne geçmek hem de çocukların olumsuz durumlara karşı korunması için ailelerin ayrıca dikkatli olmaları gerektiğinin altını çiziyor.

Kredi kartı sahteciliğe karşı neler yapılmalı?

Uzmanlar, kredi kartı ile ödemelerde sahteciliğe karşı bireysel kullanıcılara önemli tavsiyelerde bulunuyor:

Kredi kartı işlemleri güvenilir iş yerleri ve e-ticaret sitelerinden yapılmalı



Online işlemlerde mutlaka 3D güvenlikli işlemler tercih edilmeli. 3D güvenlikli işlemlerde telefona SMS doğrulama şifresi geldiğinde mutlaka işlem kontrol edilmeli ve kod kimseyle paylaşılmamalı



Acil olmayan işlemlerde mutlaka Sanal Kart oluşturulmalı, harcama yapılacak tutar kadar para Sanal Kart’a transfer edilmeli



Kredi kartı ya da banka kartı kullanılıyorsa kart internete sadece online alışverişte kullanılacağı zaman açılmalı



Tanınmayan numaralardan gelen aramalarda dikkatli olunmalı, tanınmayan kimselerle kart bilgileri kesinlikle

paylaşılmamalı. Şüpheli tüm durumlarda kişiler kendi bankalarıyla iletişime geçip kart ve hesaplarını kapattırmalı.



