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Teknoloji
İlayda KILIÇAY/Beril SÖNMEZ, (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 07:08 | Son Güncelleme:

Koronavirüs tehlikesi şimdi de okyanuslara sıçradı

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Koronavirüs tehlikesi şimdi de okyanuslara sıçradı
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Tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle artan tek kullanımlık maske, eldiven ve kağıt mendiller okyanuslara karışarak kirliliğe yol açtı. Dünyanın en büyük gönüllülük çalışması olan Uluslararası Kıyı Temizleme etkinliği, eylül ayında düzenlendi ve etkinlikte okyanus kenarlarından tek kullanımlık maske ve eldiven dahil olmak üzere toplamda 62 bin 210 tıbbi atık toplandı.

Koronavirüs (Covid-19) yalnızca insanlık için değil aynı zamanda doğa için de tehlike haline geldi. Dünyanın en büyük gönüllülük çalışması olan Uluslararası Kıyı Temizleme etkinliği eylül ayında düzenlendi ve 76 ülkeden katılan gönüller, tek kullanımlık maskeler ve eldivenler de dahil olmak üzere toplam 62 bin 210 tıbbi atığı topladı.

KORONAVİRÜS ÇEVREYE DE ZARAR VERİYOR

ABD merkezli çevre sivil toplum kuruluşu Ocean Conservancynin baş bilim insanı Dr. George Leonard, koronavirüs salgınının iki yönlü sorun yarattığını belirterek "Tüketiciler ve işletmeler tarafından yiyecek paketlemek için kullanılan tek kullanımlık plastiklere yönelik talepte artış var dedi.

Çevre Bilimi ve Teknolojisi adlı bilimsel dergi ise salgın sırasında her ay 129 milyar tek kullanımlık yüz maskesi ve 65 milyar eldiven kullanıldığını tahmin ettiklerini açıkladı. Dünya Ekonomik Forumu, 2050 yılına kadar okyanuslarda ağırlık olarak balıktan daha fazla plastik olacağı konusunda uyarıda bulundu.

OKYANUSLARDAKİ PLASTİK ATIKLARIN YÜZDE 80Nİ KARADAN GELİYOR

Kaliforniya merkezli, okyanusları ve plajları korumaya odaklanan bir sivil toplum kuruluşu olan Surfrider Vakfı’nın CEO’su Chad Nelsen, "Okyanuslardaki plastik atıkların yüzde 80 kadarı karadan geliyor. Sokakta gördüğünüz her maske veya eldiven, büyük olasılıkla okyanusa gidecek dedi. Nelsen, "Ayrıca insanlar bu mavi maskelerin ve eldivenlerin içinde plastik olduğunun farkında olmayabilir. Endişelenmez veya dikkatli olmazsak, bu durum okyanuslar için büyük bir felaket haline gelebilir" ifadelerini kullandı.

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