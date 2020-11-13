Koronavirüs sürecinde dijital nesnelere aman dikkat!

Dilci, yaptığı yazılı açıklamada, amacına uygun kullanılmayan teknolojik ürünlerin yetişkinler ve çocuklarda bağımlılığa sebep olduğunu aktardı.

Özellikle Kovid-19 sürecinde insanların evlerinde daha fazla zaman geçirmesinden dolayı dijital nesnelere bağımlılıkta ciddi artış gözlemlendiğine dikkati çeken Dilci, koronavirüs nedeniyle evde geçirilen zamanda aşırı dijitalleşmeye karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Dilci, dijital nesnelerin olumsuz etkilerinden korunmak için kullanım süresinin önceden belirlenmesi ve sürenin aşılıp aşılmadığının sürekli kontrol edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kullanım sürelerinin birden kesilmesi yerine aşamalı olarak dijital nesnelerden uzaklaşmak faydalı olacaktır. Aileler çocuklarını elektronik aletlerin zararlarından korumak isteyebilirler. Bu sebeple prensipli bir davranış sergilemeleri gerekmektedir. Örneğin, evde çok fazla internet, bilgisayar gibi dijital nesneler kullanılıyorsa, aileler çocuklarına sınırlı zamanlarda elektronik araç kullandırmalılar. Amerikan Pediatri Akademisi, çocuğun günde en fazla 2 saat teknolojik aletlerle vakit geçirmesinin daha sağlıklı olduğunu belirtmektedir."

"Akranlarıyla sosyalleşemeyen çocuklar yalnızlaşır"

Özellikle akranlarıyla sosyalleşemeden büyüyen çocuklarda fiziksel ve ruhsal sorunlar oluştuğunu vurgulayan Dilci, "Akranlarıyla sosyalleşemeyen çocuklar, gerçek hayatın samimi, içten ve kucaklayıcı ilişkilerini kavrayamazlar. Bu durum onları yalnızlığa iter." ifadelerini kullandı.

Dilci, çocukların akranlarıyla ilişkilerini doğru kurabilmeleri için ailelerin dikkat etmesi gerekenlere de değinerek, şunları kaydetti:

"Oyun ihtiyacı, hayata hazırlanma ve hayatın pratik uygulamalarının bir nevi test edilmesi için önemlidir. Bu anlamda arkadaş ilişkilerini destekleyici güvenli ortamların yaratılması oldukça önemlidir. Kitap okuma, hikayeleştirilmiş yaşam öyküleri veya ders verici nitelikte örnek olayların anlatılması çocuklar için gereklid



