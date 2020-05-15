Koronavirüs sonrası TV izlenmelerinde artış yaşanıyor

Akıllı TV alan tüketicileri gözlemlediğimizde TV izleme sürelerinde yüzde 12’lik bir artış yaşanıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tvekstra CEO’su Merve Eraslanoğlu, TV’nin açık olma süresi de yüzde 9 arttığını söyledi ve ekledi:



"Hem EBA eğitimleri hem de dizi ve film izleme oranlarındaki artış tüketicileri ikinci veya üçüncü bir TV alımına yönlendiriyor. Akıllı TV satışlarında artış üreticiler tarafından da onaylanıyor. Salgın öncesinde 3.9 milyon olarak gözlemlediğimiz hane sayısının, 4.5 milyon haneye çıktığı günleri yaşıyoruz.

Genel olarak bakıldığında, tüm kanalların toplam izlenme süreleri %2 düşerken, Ulusal kanalların izlenme süreleri %1 arttı. Ramazanın etkisiyle sahur saatlerinden dolayı gece geç saatlerdeki açık TV sayısı %30 üzerinde artarken, sabah erken saatlerde %15 civarında düşüş gösteriyor.

Yine Ramazan dolayısıyla, yayınlanan dini programların ortalama izlenme süreleri artmaya devam ederken, bir önceki haftaya göre ikiye hatta üçe katlayarak büyümeye devam ediyor.

Hafta içi izlenme süreleri düşerken, hafta-sonu sokağa çıkma yasağının etkisi birebir TV izlenme oranlarına yansıyor. İki ayın sonunda, haber kanallarının izlenme sürelerinde düşüş gözlemlemeye başladık. Bunun sebebini artık izleyicinin farklı şeyler duyma isteği ve ihtiyacı olarak yorumlayabiliriz.

Çocuklu hanelerde çocuk kanallarının izlenme süreleri artış göstermeye devam ediyor. Gençlik, aile ve çocuk içeriklerinin izlenme oranlarındaki artış da çok belirgin.

Salgın sonrası canlı ve eğlenceli programlara sahip kanalların en yüksek izlenme oranlarına sahip olduklarını ve izleme sürelerinin de parallel olarak büyüdüğünü görüyoruz."





