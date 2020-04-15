Koronavirüs sonrası robot kullanımı artacak, yeni meslekler ortaya çıkacak

Otomasyonda 10 yıl sonra beklenen kimi yeniliklerin süresinin yedi yıl erkene çekildiğine de dikkat çeken Aydoğdu, "Oxford Economicsin araştırmasına göre, imalat sektöründe hızla yükselen robot kullanımı sadece Çinde 14 milyon insanın işsiz kalmasına neden olacak. 2000 tarihinden bu yana ABD, Avrupa ve Çin Halk Cumhuriyetinde 1.7 milyon insan robot kullanımının artmasından ötürü işlerini kaybetti" dedi ve ekledi:



"Covid-19 robot ve otomasyon sistem kullanımına geçişi hızlandıracak. Kimi araştırmalara göre dünya genelinde 200 milyon insan bu süreç sonunda işsiz kalacak. Ama bu değişim aynı zamanda yeni iş kollarının ortaya çıkmasına neden olacak. Robot kullanabilen, programlayan, yazılım çözümleri geliştiren, otomasyon sistemleri geliştiren, uygulayan, hayata geçiren, dijital alt yapıları oluşturan, bu konuda uzmanlaşan başka bir iş gücüne ihtiyaç olacak.



Şimdi üretim alt yapılarındaki dönüşüme paralel ama sistemli bir biçimde insan gücümüzü bu becerilere kavuşturabiliriz, üniversitelerden, meslek liselerinden mezun olacakları bu bilgilerle donatabiliriz. Covid-19 bir takım süreçleri hızlandırmış olabilir, ama henüz geç değil, hem üretim alt yapımızı hem de insan kalitemizi buna göre hızlı ve sistemli bir program ile dönüştürebiliriz. Yapacağımız en büyük hata bunu görmezden gelmek olur."