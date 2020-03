Koronavirüs salgını sonrası iş sürekliliğinin 7 temel öğesi

Citrix EMEA Gelişen Pazarlar Satış Mühendisliği Direktörü Sevi Tüfekçi’ye göre, şu yedi öğe, her etkili iş sürekliliği stratejisinin temel bileşenlerini oluşturuyor.

Açık bir biçimde tanımlanmış ekip

Bir acil durumda, insanlar sorumluluğun kimde olduğunu merak etmemeli. Kuruluşunuzun her biriminden, faaliyet gösterdiğiniz her lokasyondan üyelerin katıldığı bir iş sürekliliği ekibi oluşturun. Bu kişiler, yerel olaylara yerel müdahaleyi ve aynı zamanda hem yerel hem de daha geniş kapsamlı acil durumlar için kuruluş çapında müdahaleyi yönetir. Planı güncel tutmak ve gerçek bir acil durum sırasında baskı altında çalışabilmek için ihtiyaç duydukları aşinalığı elde etmek için planlamaya ve testlere sürekli olarak katılmaları gerekir. Üst düzey destek, iş sürekliliğinin gerekli ilgiyi görmesinin ve kaynakları almasının sağlanması bakımından asli önem taşır.

Ayrıntılı bir plan

İş yaptığınız her yerde ortaya çıkabilecek türde aksaklıkları enine boyuna düşünün. En kötü senaryoyu göz önüne alın ve en önemli operasyonlarınızı sürdürmek için ne yapmanız gerektiğini belirleyin. Kurtarma önceliklerinizi gelir, yasal düzenlemeler açısından etkiler, markaya ilişkin endişeler, müşterilerin korunması gibi kuruluşunuz açısından en önemli olan hususlar doğrultusunda derecelendirin ve ardından bunları uygulamalarla, insanlarla, tesislerle ve ekipmanla ilişkilendirin. İş sürekliliği ekibiniz bu analiz üzerinde uzlaşmaya vardıktan (her zaman kolay olmayabilir) sonra, kurtarma stratejilerini ve her süreçle bağlantılı maliyetleri belirlemeye başlayabilir. Bu aynı zamanda, en kritik uygulamaların belirlenmiş bir kurtarma süresi hedefi ve kurtarma noktası hedefi dahilinde işletme tarafından kullanılabilir olmasının BT tarafından sağlanmasına yardımcı olur.

Etkili testler

Güncel olmayan ya da etkisiz bir iş sürekliliği planı, hiç plan olmamasından daha kötü olabilir, size gerçek olmayan bir güven hissi verebilir ve işler kötüye gittiğinde zorlanmanıza yol açabilir. BT ortamınızdaki, iş önceliklerinizdeki, operasyon yapınızdaki ve diğer etkenlerdeki değişiklikleri yansıtmak için planınızı en az yılda bir defa ve ideal olarak daha sık bir biçimde inceleyin ve güncelleyin. Yine en az yılda bir defa olmak üzere, uygulama kurtarılabilirliğinden kriz iletişimlerine kadar her hususu kapsayan tam simülasyonlar gerçekleştirin. Bunları, sizi tetikte tutmak için olağanüstü durum senaryolarına yeni zorluklar ekleyen düzenli masaüstü alıştırmaları ile tamamlayın.

Kriz iletişimleri

Etkili iletişim, panik ile acil duruma sorunsuz müdahale arasındaki farkı yaratabilir. Telekom, e-posta, anons sistemi, intranet, anında ileti, kısa mesaj ve şirket web sitesi dahil olmak üzere tüm iletişim kanallarını kapsayan bir araç takımı oluşturun. Gerçek bir acil durum sırasında hızla güncellenebilmesi için önceden örnek acil durum mesajı taslakları oluşturun ve basın bültenleri, sosyal medya güncellemeleri ve şirket sözcüleri ile mülakatlar aracılığıyla halka tutarlı bir mesaj iletmeye hazır olduğunuzdan emin olun.

Personel güvenliği

Hiçbir şey insanların güvende tutulmasından daha önemli değildir. İtfaiye ve polis gibi yerel kurumlar ile acil durumlara müdahale ekipleri gibi federal kurumlar, programınız için acil durumlara müdahale eğitimi ve başka şekilde rehberlik sağlayabilir. Prosedürlerinizi iş gücünüze, tesislerinize ve lokasyonlarınıza uyarlayın ve bunları tüm personelinizle düzenli olarak gözden geçirin ve test edin.

İş kaynaklarına kesintisiz erişim

İnsanları çalışır durumda tutmak önemlidir—yalnızca üretkenliğin sürdürülmesi için değil, aynı zamanda verilerin korunması ve müşterilerinizin sorunlarının çözümsüz kalmamasının sağlanması için. Uzaktan erişim teknolojileri, insanların ev, bir otelin konferans salonu, bir arkadaşın evi veya diğer herhangi bir yer olması fark etmeksizin, güvenli ve konforlu olan herhangi bir yerden çalışmasına olanak sağlar. Mobil çalışma tarzlarına olanak sağlayan kuruluşlar, bu senaryoda rakiplerinin çok daha ilerisindedir. Tamamen farklı bir çalışma biçimi olarak olağanüstü durum moduna alışmak zorunda olmak yerine, insanlar yalnızca her zaman kullandıkları aynı uzaktan erişim araçlarını, yalnızca farklı bir fiziksel ortamdan kullanmaya devam ederler.

Kesintisiz BT operasyonları

Veri merkezi sürekliliği son öğedir. Çoğu büyük kuruluş, zaten ölçek ve yedeklilik için birden fazla veri merkezine sahiptir. Birinin herhangi bir nedenle—planlanmış ya da planlanmamış bir biçimde—çevrim dışı hale gelmesi durumunda, insanlar aynı uygulamalara ve verilere erişmek için sorunsuz bir biçimde bir başka veri merkezine geçebilmelidir. Altyapınızın hızlı, otomatik bir biçimde yedek sisteme geçiş, yük dengeleme ve ağ kapasitesi bakımından bu müdahaleyi destekleyebileceğinden emin olun.