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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 19.03.2020 - 07:30,Son Güncelleme:/

Koronavirüs salgını sonrası çok önemli e-Devlet uyarısı

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Koronavirüs salgını sonrası çok önemli e-Devlet uyarısı
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Koronavirüs salgınının yayılmaması için evinden çıkamayan vatandaşların kamu kurumlarında işlerinin aksamaması için e-Devlet, herkese bir bilgilendirme mesajı yolladı ve yaşı 60'ın üzerindekileri yakından ilgilendiren bir uyarıda bulundu.

e-Devlet üzerinden gelen mail şöyle:

"Ülkemizin tüm kamu kurum ve kuruluşları Yeni Tip Koronavirüse karşı dünyaya örnek bir şekilde mücadele etmektedir.

Vatandaşlarımızın bu husustaki farkındalığının artması daha etkin bir mücadele sağlayacaktır.

Salgının yayılmasını önlemek için sosyal ortam etkileşimini mümkün olduğunca azaltmak önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda, vatandaşlarımız (özellikle daha fazla risk taşıyan 60 yaş üstü olanlar, gebe veya emziren kadınlar ve ciddi kronik tıbbi hastalığı olanlar) kendilerini ve çevrelerini korumak üzere çoğu kamu hizmetlerine e-Devlet Kapısı ve diğer Dijital Türkiye Platformları üzerinden evlerinden çıkmadan erişim sağlayabilirler."

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