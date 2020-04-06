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Teknoloji
Haber Giriş: 06.04.2020 - 08:38,Son Güncelleme:/

Koronavirüs nedeniyle telefonların garanti süreleri uzatılıyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Koronavirüs nedeniyle telefonların garanti süreleri uzatılıyor
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Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya evinde salgının geçmesini beklerken, teknoloji üreticileri de salgın nedeniyle bazı önemli kararlara imza atıyor. Bu kapsamda Lenovo ve Motorola, cihazlarında garanti sürelerini uzatma yoluna gidiyor.

Salgın sürecinde garanti süresi sona eren cihazlar için Lenovo ve Motorola, örnek olabilecek bir karar alarak garanti süresini uzatmaya karar verdi. 15 Mart 2020 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arasında garanti süresi dolan cihazları kapsayan kararın ardından kullanıcılar 31 Mayıs'a kadar garanti kapsamından yararlanabilecek.

Cihazlarını tamir veya herhangi bir başka sebeple üretici firmaya ulaştıramamaları sebebiyle salgın dönemi içinde garanti süresi sona eren tüm cihazlar bu kampanyaya dahil edilmiş durumda.

Ancak Lenovo ve alt markası Motorola, garanti süresini uzatan tek şirket değil. Daha önce de Huawei, Realme, OnePlus ve Vivo gibi markalar da benzer yönde bir kararı hayatı geçirmişti.

Salgının yaz aylarında da etkisini sürdürmesi halinde bu tarihler elbette değişebilir.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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