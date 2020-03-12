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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 12.03.2020 - 10:12,Son Güncelleme:/

Koronavirüs nedeniyle iPhone 9 tanıtılmayacak

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Koronavirüs nedeniyle iPhone 9 tanıtılmayacak
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Koronavirüsün 'pandemi' ilan edilmesiyle birlikte etkinliklerini iptal eden şirketlerin sayısında ciddi bir artış yaşanırken, virüsün etkisini hissettirdiği markalardan biri de Apple oldu. Bu ay yapılması planlanan iPhone 9 zirvesi ertelendi.

Koronavirüs salgınının küresel çapta bir tehdit haline gelmesiyle birlikte devletler, radikal önlemler alırken, şirketler de insanları bir araya getirecek tanıtım toplantılarını bir bir ertelemeye başladı. Bu kapsamda Apple'ın bu ay yapmayı planladığı ve aylar öncesinden belli olan etkinliği, virüs tehdidi nedeniyle ertelendi. Bu etkinlikte iPhone 9 başta olmak üzere Air Pods Pro Lite ve bazı yeni cihazların duyurusu yapılacaktı. 

Ancak tanıtım tarihinin ertelenmesinin tek sebebi bu değil. Şirket, aynı zamanda virüs nedeniyle Çin'de duran üretimin de faturasını ödüyor. Şirket, ürünlerini zamanında temin edemeyeceğinden yapılacak etkinliklerin sarktığını düşünülüyor.

Benzer şekilde Eylül ayında duyurusunun yapılması planlanan iPhone 12'nin de daha geç bir tarihte yapılabileceği düşünülüyor. Ancak Apple, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınmayı tercih ediyor. 

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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