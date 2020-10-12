MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriKoronavirüs laboratuvar şartlarında 28 gün bulaşıcılığını koruyabiliyor
GeriTeknoloji Koronavirüs laboratuvar şartlarında 28 gün bulaşıcılığını koruyabiliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 12.10.2020 - 06:36 | Son Güncelleme:

Koronavirüs laboratuvar şartlarında 28 gün bulaşıcılığını koruyabiliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüs laboratuvar şartlarında 28 gün bulaşıcılığını koruyabiliyor
Abone Olgoogle-news

Yapılan bir araştırma, Covid 19 hastalığına neden olan koronavirüsün, kağıt para, telefon ekranı ve paslanmaz çelik ürünler üzerinde 28 gün bulaşıcılığını koruyabildiğini ortaya koydu.

Avustralya ulusal bilim kurumunun araştırması sonucu elde edilen bulgular, virüsün sanılandan daha uzun süre hayatta kaldığını öne sürüyor.

Ancak araştırma karanlık bir ortamda yapıldı ve morötesi ışınların virüsü öldürdüğü daha önce ortaya konulmuştu.

Bazı bilim insanları, virüsün yüzeyden bulaşma noktasında da şüphelerini ortaya koyuyor.

Koronavirüs ağırlıklı olarak, öksürük, hapşırma ve konuşma sırasında saçılan parçacıklar yoluyla bulaşıyor.

ABD Hastalık Kontrol Merkezi de yüzeyden bulaşma yaşanmasının olası olduğunu açıklamıştı ancak bu yolla bulaşmaların çok daha az olduğu düşünülüyor.

Daha önce gerçekleştirilen laboratuvar testlerinde, koronavirüsün, para ve cam gibi nesneler üzerinde iki ya da üç gün kalabildiğini ortaya koymuştu.

Ancak Avustralya ulusal bilim kurumunun araştırması, SARS-Cov-2 virüsünün "aşırı güçlü" olduğunu söylüyor.

Virüsün 20 derecelik oda sıcaklığında, karanlık bir ortamda tutulduğunda, kağıt para, telefon ekranı ve plastik nesneler üzerinde 28 güne kadar hayatta kalabildiği açıklandı.

Benzer şartlarda, grip virüsü 17 gün hayatta kalabildi.

'Toplumda gereksiz endişe yaratılıyor'

Virology Journal da yayınlanan araştırmaya göre, virüs sıcaklık arttıkça güçsüzleşiyor. 40 derecelik sıcakta 24 saat içinde bulaşılık özelliğini kaybediyor.

Yine araştırmaya göre virüs, gözeneksiz nesnelerin yüzeyinde daha uzun yaşıyor. Kumaş gibi gözenekli yüzeylerde bulaşıcılık süresi 14 güne düşüyor.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları SARS-Cov-2 virüsünün, bu ısılardaki dayanıklılığının belirlenmesi ile örneğin et işleme tesislerindeki salgınların açıklanabileceğini değerlendiriyor.

Dünya çapında birçok vakada, et işleme tesisi çalışanlarının koronavirüse yakalandığı biliniyor.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü, Covid 19 hastalığına, yiyecek yoluyla ya da gıda paketi bulaşmasıyla yakalandığı doğrulanan bir vaka bulunmadığını açıklıyor.

BBC'ye haber ile ilgili konuşan Cardiff Üniversitesi'nden Profesör Ron Eccles, virüsün 28 gün dayanabilmesi ile ilgili araştırma sonucunun toplumda gereksiz endişe yarattığını savunuyor.

Eccles, doğal ortamla, laboratuvar ortamı arasında virüsün hayatta kalabilmesi noktasında büyük farklar olduğunu ortaya koyuyor.

Oppo Reno4 serisi kutudan çıkıyor Oppo'nun geleceğin fikirlerini modern tasarım ile bir araya getirdiği ve Türkiye'de büyük ilgi görmesi beklenen Reno4 Serisi'ni kutularından çıkarıyoruz. (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle