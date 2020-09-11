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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 11.09.2020 - 12:57 | Son Güncelleme:

Koronavirüs döneminde kapıda telefon tamirine talep arttı

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Koronavirüs döneminde kapıda telefon tamirine talep arttı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kapıda cep telefonu tamir hizmetine talep 2 kat arttı.

Salgın nedeniyle evden çıkmak istemeyenler, bozulan cep telefonları için kapıda tamir hizmetini tercih ediyor. Teknik ekip eve girmeden telefonları alıyor ve el değmeden hijyenik bir şekilde tamir ediyor. Ayrıca vatandaşlar zamandan da tasarruf etmiş oluyor. Ekran ve batarya değişimi gibi işlemler için tamir ücretine ek 25 lira alınıyor.

Bu alanda hizmet veren Korhan Sakallıoğlu, yaptığı değerlendirmede, yerinde telefon tamiri servisi hizmetiyle insanlara zaman tasarrufu sağladıklarının altını çizerek, hem de koronavirüs salgınına karşı daha sağlıklı bir yaşam sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Yerinde tamirat işlemine ilişkin bilgi veren Sakallıoğlu, "Servis araçlarımızla istediğiniz adrese geliyoruz ve cihazlarınızı kapınızın önünde, herhangi bir yere götürmeden aracın içerisinde yarım saatte tamir edip teslim ediyoruz. Yapılan işlemlere de 1 yıl garanti veriyoruz. Ekran, batarya ve ahize değişimi gibi işlemler araç içerisinde yapılabiliyor. Ana arızası olan cihazların işlemini ise merkez ofisimizde gerçekleştiriyoruz. Daha sonra evinize bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tamirden önce ve sonra dezenfeksiyon yapılıyor

Sakallıoğlu, cihazların el değmeden kutularla teslim alındığının altını çizerek, "Aracımıza geldiği zaman cihazın dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Daha sonra tamir işlemi bittikten sonra tekrar dezenfekte edilerek müşterimize teslim ediliyor. Müşterimiz bu konuda bize çok rahat bir şekilde güvenebilir." diye konuştu.

Yerinde tamir hizmeti için 25 lira fark aldıklarını belirten Sakallıoğlu, Kovid-19 dönemiyle yerinde tamir işlemininin daha çok talep edilmeye başlandığının altını çizdi. Sakallıoğlu, "Salgın döneminde yarinde tamir hizmeti isteyen müşteri sayımız iki kat arttı." dedi.

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