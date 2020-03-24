Koronavirüs Çin'i vurdu, telefon üretimi Hindistan'a kayıyor

Koronavirüs, dünyanın dengesini değiştiriyor. Teknoloji sektöründe ucuz işçiliği bulunmasından dolayı pek çok teknoloji şirketinin ilk tercihi olan Çin'de binlerce fabrika bulunuyor ve bugün elinizdeki telefonların büyük kısmı Çin'de üretildi. Ancak bu tablo ilerleyen aylarda değişecek gibi görünüyor.

2016-2020 yılları arasını kapsayan ve Counterpoint'in gerçekleştirdiği araştırmaya göre 2016 yılında üretilen her 4 telefondan 3'ü Çin'den geliyordu. 2017'de de durum çok farklı değildi; ancak 2019 yılında kayda değer bir düşüş yaşayan Çin'de önceki yıllara göre telefon üretimi yüzde 72'den yüzde 68'e düştü.



Koronavirüs salgını sonrası ise işler iyice sarpa sardı. Üretimi duran fabrikalarla birlikte teknoloji üreticileri de kendilerini bekleme moduna alırken, Çin'in artık ilk tercih olmadığı, Hindistan'ın gelecekte Çin'in yerine geçeceği artık daha çok dile getiriliyor.

Counterpoint şirketine göre birçok akıllı telefon şirketi, üretimi diğer bölgelere taşımış durumda. Özellikle de Hindistan'ın listede baş sırada olduğunu söyleyebiliriz.