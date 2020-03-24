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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 24.03.2020 - 06:49,Son Güncelleme:/

Koronavirüs Çin'i vurdu, telefon üretimi Hindistan'a kayıyor

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Koronavirüs Çin'i vurdu, telefon üretimi Hindistan'a kayıyor
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Koronavirüs salgının Çin'de başlaması ve tüm dünyaya yayılması, dünya genelinde radikal değişimleri de beraberinde getiriyor. Ucuz iş gücü ve teknolojiye sahip olması nedeniyle akıllı telefon markalarının üretim için ilk tercihi olan Çin, artık gözden düştü ve yerini yavaş yavaş Hindistan alıyor.

Koronavirüs, dünyanın dengesini değiştiriyor. Teknoloji sektöründe ucuz işçiliği bulunmasından dolayı pek çok teknoloji şirketinin ilk tercihi olan Çin'de binlerce fabrika bulunuyor ve bugün elinizdeki telefonların büyük kısmı Çin'de üretildi. Ancak bu tablo ilerleyen aylarda değişecek gibi görünüyor.

2016-2020 yılları arasını kapsayan ve Counterpoint'in gerçekleştirdiği araştırmaya göre 2016 yılında üretilen her 4 telefondan 3'ü Çin'den geliyordu. 2017'de de durum çok farklı değildi; ancak 2019 yılında kayda değer bir düşüş yaşayan Çin'de önceki yıllara göre telefon üretimi yüzde 72'den yüzde 68'e düştü.

Koronavirüs Çini vurdu, telefon üretimi Hindistana kayıyor

Koronavirüs salgını sonrası ise işler iyice sarpa sardı. Üretimi duran fabrikalarla birlikte teknoloji üreticileri de kendilerini bekleme moduna alırken, Çin'in artık ilk tercih olmadığı, Hindistan'ın gelecekte Çin'in yerine geçeceği artık daha çok dile getiriliyor.

Counterpoint şirketine göre birçok akıllı telefon şirketi, üretimi diğer bölgelere taşımış durumda. Özellikle de Hindistan'ın listede baş sırada olduğunu söyleyebiliriz.

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