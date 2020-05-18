Köpekler virüsün kokusunu alabilir mi?

Tıpta kullanılan bu köpekler, belli kanserlerin yanı sıra sıtma ve Parkinson hastalığını koku yoluyla tespit etmek üzere özel eğitime tabi tutulmuştu.

Denemenin ilk safhası, Tıbbi Tespit Köpekleri (Medical Detection Dogs) adlı yardım kuruluşu ve Durham Üniversitesi ile Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Okulu'nda başlatılacak.

Hükümet bu çalışmaya 500 bin sterlin (600 bin dolar) maddi destekte bulundu.



