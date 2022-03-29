Kodlama maratonu başlıyor

Haberin Devamı

Bu maraton ile yetenekli yazılımcıların, farklı kodlama alanlarında üretecekleri projelerle kendilerini geliştirmeleri ve bu konudaki bilgilerini artırmaları amaçlanıyor. Üç etapta tamamlanacak maratonun ilk aşaması 16 Mart’ta, BTK Akademi web sitesi üzerinden ön başvuru sürecinin açılmasıyla başladı. Adaylar bu aşamada, yarışmanın ‘Yapay Zeka’ ve ‘Huawei Mobil Servisleri (HMS)’ kategorilerinden birini seçebilecekler.

16 Mart – 10 Nisan tarihleri arasında, adayların, maratona katılmak ve sertifikalarını almak için gerekli çevrimiçi ön eğitimleri BTK Akademi web sitesi üzerinden tamamlamaları öneriliyor. Yapay zeka kategorisine yönelik eğitimler; ‘Veri Bilimi İçin Python ve Tensorflow’, ‘Python ile Makine Öğrenmesi’, ‘Keras ile Derin Öğrenmeye Giriş’, ‘Bilgisayarlı Görü Uygulama Alanları’ başlıkları altında toplanıyor. HMS alanındaki eğitimler ise `Huawei Mobil Servisler`, ‘JAVA İle Programlamaya Giriş’, ‘Kotlin İle Android Mobil Uygulama Geliştirme Eğitimi Temel Seviye’ konularından oluşuyor.

Haberin Devamı

İkinci aşamada ise adaylar, 15 Nisan’dan 25 Nisan’a kadar, Huawei Yetenek Mülakat Sistemi (Talent Interview) üzerinden eleme sınavına girecek. Sınavı geçip maratona katılmaya hak kazanan adaylar, 29 Nisan'da açıklanacak. Son aşamada, 9 – 15 Mayıs tarihlerinde, adayların projelerini 96 saat içinde hazırlayıp sunmaları bekleniyor. Jüri, sunulan projeleri 26 Mayıs’a kadar değerlendirecek. En yüksek dereceyi alan ilk 16 projenin sahibi, düzenlenecek tören ile ödüllerine kavuşacak.

BTK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ermiş, söz konusu etkinliği şu sözlerle değerlendirdi; “BTK Akademi olarak geçtiğimiz bir sene içerisinde bilgi teknolojileri alanında 94.420 dakika, 186 adet çevrimiçi eğitimi Türk halkının hizmetine ücretsiz olarak sunduk. Eğitimlerimizin tamamı, alanında profesyonel kişiler tarafından yüksek kalitedeki içeriklerle hazırlandı. Bilişim ekosisteminde kendini geliştirmek isteyen herkes, kariyer yolunu BTK Akademi’den belirleyebilir ve ilgili eğitimleri tamamlayıp sertifikalarını alabilir.”

Haberin Devamı

Huawei Türkiye Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Liang Dongbo da maratonun sağlayacağı faydalara vurgu yaparak; “BTK işbirliğiyle bu etkinliği bir kez daha hayata geçirmekten son derece mutluyuz. Bu değerli maratonu, vizyonumuzun bir parçası olan yerel BT yeteneklerini geliştirme işlevi açısından önemli görüyoruz. Hızla değişen bilgi teknolojileri dünyasında, diğerlerinden daha önde olmanın en önemli yöntemlerinden biri, eğitim konusunda gösterilen çabanın artırılmasıdır. Programı destekleyen BTK’ya teşekkür ediyoruz. Tüm adaylara içtenlikle başarılar diliyorum” dedi.