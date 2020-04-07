Karantina günlerinde her gün ücretsiz meditasyon

İnsanlığın önce hiç yaşamadığımız bir belirsizlik sürecinde, endişeleri ve stresi azaltacak, geleceğe umutla bakılmasına yardımcı olacak aktiviteler yoğun ilgi görüyor. Son yıllarda oldukça popüler hale gelen dijital meditasyon uygulamaları da kolay erişim ve kolay kullanımıyla öne çıkıyor.

Metin Hara liderliğindeki İnsana Güven Platformu ve SMG Music tarafından geliştirilen Pocket Guru uygulaması da, Türkiye’de ve Türk kullanıcılara özel olarak geliştirildi. Birçok meditatörün de katılımıyla hazırlanan meditasyonlar, Türkçe olarak her gün ücretsiz olarak, pocketguru.app olarak yayınlanıyor.

Platformun içinde bulunduğumuz “koronavirüs karantinası” sürecinde yaşadığımız, duyguları, endişeleri ve stresi gidermek amacıyla özel olarak hazırlanan meditasyonlar özgün müzikler, içerikleri ve anlatıcılar ile sunuluyor.



Platform, yakın zamanda yayınlayacak olduğu mobil uygulaması ile, içeriklerini kullanıcıların günlük hayatını ve duygu durumuna göre özelleştirebilecekleri bir özellik de sunacak. Ayrıca İngilizce içerikleri ile farklı ülkelerde de faaliyet gösterecek.