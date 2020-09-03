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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 03.09.2020 - 07:05 | Son Güncelleme:

Karabük Üniversitesi en iyilerin arasında kalmayı başardı

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Karabük Üniversitesi en iyilerin arasında kalmayı başardı
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Bilimsel çalışmalarının gün geçtikçe ağırlık kazandığı Karabük Üniversitesi önemli bir başarıya imza attı. Times Higher Education'ın (THE) geçen yıl için yayımladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 1000’e giren Karabük Üniversitesi (KBÜ), 2021 sıralamasında da ilk 1000 üniversite arasında yerini korudu.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, dünyanın önde gelen üniversitelerini derecelendiren, yükseköğretim alanında yürüttüğü değerlendirme ve performans ölçme çalışmalarıyla prestijli dünya üniversitelerinin stratejik hedeflerine ulaşmalarında yol gösterici olan kuruluşu THE'nin, 2021 dünya üniversiteleri sıralamasını ilan ettiği bildirildi.

Buna göre, 93 ülkeden 1500’den fazla üniversitenin değerlendirmeye alındığı sıralamada KBÜ'nün 801-1000 bandında yer aldığı belirtilen açıklamada, "Üniversitelerin, eğitim kalitesi, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm kriterlerine göre değerlendirildiği THE sıralamasında bu yıl 43 Türk üniversitesi yer aldı. Türkiye’den ilk 1000’e 11 üniversite girerken, Karabük Üniversitesi, Türkiye genel sıralamasında 10’uncu, devlet üniversiteleri arasında ise ilk 5’e girmeyi başardı." ifadesi kullanıldı.

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