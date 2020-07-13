MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriKandaki oksijen ve nabzı aynı anda ölçen oksimetre
GeriTeknoloji Kandaki oksijen ve nabzı aynı anda ölçen oksimetre
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
İHA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 06:48,Son Güncelleme:

Kandaki oksijen ve nabzı aynı anda ölçen oksimetre

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kandaki oksijen ve nabzı aynı anda ölçen oksimetre
Abone Olgoogle-news

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), korona virüs salgını sürecinde laringoskop ve ventilatörden sonra kandaki oksijen ve nabzı aynı anda ölçen oksimetre üretti.

Kdz. Ereğli BİLSEM, korona virüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak için şimdiye dek ürettiği maske, siperlik, dezenfektan ve tıbbi görüntülemede kullanılan laringoskop aparatı ve ventilatörün ardından kandaki oksijeni ve nabzı aynı anda ölçen oksimetre üretmeyi başardı.

Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Taylan Çağatay Akın, oksimetrenin hem pille hem de adaptörle çalıştırılabildiğini ifade etti.

Akın, “Kızılötesi LED ile algılayıcılar sayesinde kanın ışık geçirgenliğinden yararlanarak alyuvarlarda taşınan hemoglobin miktarını ölçebilmektedir. Nabız değerlerini de ölçen cihaz, bu değerleri ekranda göstermektedir. Cihaz açık kaynak kodlu olma özelliği ile herkesin kullanımına ve geliştirmesine açıktır” dedi.

Gmail'de otomatik yanıt nasıl verdirilir ?İzinli olduğumuz günlerde size yollanan tüm e-postalara standart bir 'izinliyim' mesajı yollamak istiyorsanız işte yolu...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle