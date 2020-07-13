Kandaki oksijen ve nabzı aynı anda ölçen oksimetre

Kdz. Ereğli BİLSEM, korona virüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak için şimdiye dek ürettiği maske, siperlik, dezenfektan ve tıbbi görüntülemede kullanılan laringoskop aparatı ve ventilatörün ardından kandaki oksijeni ve nabzı aynı anda ölçen oksimetre üretmeyi başardı.



Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Taylan Çağatay Akın, oksimetrenin hem pille hem de adaptörle çalıştırılabildiğini ifade etti.



Akın, “Kızılötesi LED ile algılayıcılar sayesinde kanın ışık geçirgenliğinden yararlanarak alyuvarlarda taşınan hemoglobin miktarını ölçebilmektedir. Nabız değerlerini de ölçen cihaz, bu değerleri ekranda göstermektedir. Cihaz açık kaynak kodlu olma özelliği ile herkesin kullanımına ve geliştirmesine açıktır” dedi.



