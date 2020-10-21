Kalp sağlığımızı yapay zekâya emanet edebilir miyiz?

Araştırmacılar, dijital araçların, kalp yetmezliği olan kişilerin yaşam kalitesini artırma, hastalığın yakın takibini kolaylaştırma ve klinik sonuçları iyileştirmede fayda sağlayacağını umuyor. Olumlu sonuçlar elde edildiği taktirde dijital yaklaşımın dünya çapında büyük bir sorun olan kalp yetmezliği olan kişilerin bakımı üzerinde önemli bir etkisi olabileceği düşünülüyor.

Çalışmayı başlatan Yale Üniversitesi araştırmacıları, biri normal klinik takip olmak üzeri geri kalan 3 grubu dijital sağlık hizmetlerini deneyimleyecek şekilde gruplandırıyor. Dijital sağlık grupları ise şöyle;

Gelişmiş kardiyak izleme ve risk değerlendirme verileri sağlayan, veriye dayalı akıllı ölçek kullanacak grup.

Kişiselleştirilmiş diyet ve kilo yönetimi sağlayan canlı, veri odaklı bir koçluk uygulaması kullanan grup,

Hasta motivasyonu ve eğitim araçları sağlayan bir sohbet platformu kullanacak olan grup.

Burada kullanılan teknolojiler ise kardiyak sinyalleri ve biyobelirteçleri izleyen sistemin yanı sıra yapay zekâ ve davranış bilimi metodolojisi kullanan bir chat platformu. Hepsinin temelinde yapay zekâ kullanılıyor. Biri normal klinik takip diğer 3’ü dijital olan yöntemlerin ne kadar etkili olduğunu gösterecek araştırmanın sonuçlarının gelecek yıl açıklanması planlanıyor.

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğum Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Sağlık Bilişimi ABD Öğretim Prof. Dr. Serdar Kula, “Bu teknolojiler kalp sağlığının korunması ve hastalıkların takibi konusunda ümit vadediyor. Özellikle ritim hastalıkları konusunda hayata geçirilen yeni uygulamalar oldukça önemli. Hastanın günlük yaşamı içindeki bulgularını görebilmek, bunların sürekli takibi hekim açısından hastayı takipte ve anında müdahalede büyük avantaj sağlıyor. Mobil entegre çalışan giyilebilir teknolojiler hastada problem varsa hızlı müdahale şansı sunuyor. Dolayısıyla girişimsel kardiyolojide mobil entegre sitemlerin ve teknolojinin gelecekte daha fazla kullanılacağını öngörüyoruz.” dedi.

Serap TORUN

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