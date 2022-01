Just Cause 3 sistem gereksinimleri neler? Just Cause 3 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Haberin Devamı

Just Cause 3 oyunu birçok kişi tarafından beğeni toplayan bir video oyunudur. 2015 yılında yayımlanan aksiyon ve macera türünde bir oyundur. Just Cause 2'nin devamı niteliğinde olan oyun, serinin üçüncü oyunu olarak bilinmektedir. Bilgisayarınıza oyunu yüklemeden önce sistem gereksinimlerinin yeterli olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir.

Just Cause 3 Sistem Gereksinimleri Neler?

Just Cause 3 oyununu indirmeden ve bilgisayarınıza kurmadan önce bilgisayarınızın oyunu çalıştırmak için yeterli donanıma sahip olup olmadığını kontrol etmenizde fayda vardır. Just Cause 3 sistem gereksinimleri uygun olmadığında oyunun çalışması da mümkün olmayacaktır. Oyun için önerilen işletim sistemi; Microsoft Vista SP2, Win 7 SP1, Win 8.1 (64-bit) olarak ifade edilebilir. İşlemci olarak ise Intel Core i7-3770, 3.4 GHz ya da AMD FX-8350, 4.0 GHz kullanılması tavsiye edilmektedir. Ekran kartı olarak NVIDIA GeForce GTX 780 (3GB) ya da AMD R9 290 (4GB) kullanılması tercih edilmektedir. 8 GB RAM önerilmektedir. Aynı zamanda bilgisayarda oyununun kurulumunun yapılabilmesi için de 40 GB boş alan bulunması gerektiğini söylemek mümkündür.

Just Cause 3 İçin Önerilen ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Just Cause 3 oyununu çalıştırmak için en minimum sistem gereksinimleri bu şekilde olmalıdır. İşletim sistemi olarak: Windows Vista SP2, Win 7 SP1, Win 8.1 (64-bit) olması gerekmektedir. Bilgisayarda bulunan işlemcinin ise Intel Core i5-2500K, 3.3 Ghz ya da AMD Phenom II X6 1075T 3 Ghz olması gerekmektedir. Ekran kartının ise en minimum düzeyde NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) ya da AMD Radeon HD 7870 (2GB) olması gerekir. Bellek olarak ise 6 GB ram bulunmalıdır. Oyunun kurulması için ise 40 GB boş alan bulunması gerekmektedir. Bu sistem ile de oyunu oynamak mümkündür.