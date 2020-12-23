Japonya siber saldırılara karşı kuantum şifreleme kullanacak

Bir grup Japon firması Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hisse senedi ticaretinin güvenliğini artırmak amacıyla ülkenin kuantum kriptografisine (şifreleme) ilişkin ilk çalışmasını başlattığını söyledi. Grup, kuantum şifrelemenin teoride üçüncü şahısların kırmasının imkansız olduğunu vurguladı.



Toshiba, NEC Corp ve Nomura Holdings tarafından, finans kurumlarına yönelik siber saldırılara ve artan tehditlere karşı teoride kırılması imkansız kuantum şifreleme üzerinde ortak çalışma başlatıldı. Grup, kuantum şifreleme teknolojinin birkaç yıl içinde hisse senedi ticaretinde kullanılacağını umduğunu ifade etti.

ÇİNLİLER DÜNYANIN İLK KUANTUM ŞİFRELEME SİSTEMİNİ KURDU

3 yıl öncesinde iki Çin merkezli yüksek teknoloji şirketi bir ilki gerçekleştirerek, kripto bulut sunucusunu kurdu. Bu sistemin amacı ise kuantum şifreleme teknikleri kullanarak gizli iletişim gerçekleştirilebilmek. Kuantum sistemi, şifreleme için gereken anahtarları havadaki küçük partikülleri kullanarak oluşturabiliyor.

Günümüzdeki şifreleme yöntemlerine teknik olarak benzeyen kuantum kriptografisindeki temel fark, kullanılan anahtarın bilgisayar ya da insan üretimi olmaktan ziyade, doğanın bir parçası olması. Havadaki partikülleri ya da fotonları anahtar olarak belirleyebilen sistem, fiziksel olarak aynı mekanda bulunup aynı ölçümler yapılmadığı sürece şifre anahtarını kaybetmiyor. Bu da iletişimin teknik takip ihtimâlini ciddi ölçüde düşürüyor.





